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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yardımlarla geçiniyordu, patron oldu

Yardımlarla geçiniyordu, patron oldu

Perde dikimi yapması

Tron İç Savaş Mülteci Allah Kabil 

-Müşterilerin alış veriş yapması
-Hamit Elfaruki’nin konuşması
-Mansur Güneş adlı vatandaşın konuşması
-İş yerinin içinden ve dışından
-Genel ve detay

( SİİRT - ÖZEL) SİİRT

- Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Siirt’e gelen ve yıllarca işsiz kaldığı için yardımlarla geçinen Hamit Elfaruki, perde dikim ve satış yeri açtı. Suriye’deki iç savaştan ailesiyle birlikte kaçarak, Türkiye’ye sığınan 5 çocuk babası Hamit Elfaruki (40), yıllarca iş bulamadı. Yardımlarla ailesinin hayatını idame ettiren Elfaruki, kendi iş yerini açmaya karar verdi. Devletten aldığı yardımla Kooperatif Mahallesi’nde 30 metrekarelik dükkanı kiralayan Elfaruki, burayı perde dikim ve satış yerine dönüştürdü. Elfaruki, siparişlere yetişmekte zorlanıyor. Türkiye’den çok memnun olduğunu belirten Elfaruki, “Allah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun. Suriye’de bu işi yapıyordum. Şimdi aynı işi yapıyorum. 5 çocuğum var üçü okula gidiyor. Çok memnunum. Türkiye’yi çok seviyorum. Allah devletten razı olsun” dedi.
Devletin verdiği destekle ayakta kalmaya çalışan Suriyeli mültecilerin artık kendi iş yerlerini açarak, ailelerine bakabildiklerini belirten Mansur Güneş adlı vatandaş ise, “Her zaman Suriyelilerin dilencilik yaptığını görüyor ve duyuyorduk. Şimdi ise artık kendi iş yerlerinin patronu olarak görmek bizleri mutlu ediyor. Suriye’den kaçan Hamit ağabeyimiz devletten aldığı bir miktar parayla kendine iş yeri açtı. Herkese örnek olacak bir davranış. Şuan kendisi işletiyor. İşleri de gayet iyi gidiyor. Allah devletten razı olsun. Devletimiz daim olsun inşallah” diye konuştu.
(SD-MP-Y)
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