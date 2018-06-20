Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yaprağı meyvesinden 10 kat değerli - KASTAMONU

Yaprağı meyvesinden 10 kat değerli - KASTAMONU

- Tosya yaprağından sarılmış sarmadan detay - Tosya'daki üzüm bağlarından detay - Üzüm bağlarına yapılan bakımdan detay - Yapraktan detay - Tosya Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı İhsan Koçgözlü'nün konuşması - Aşağıkayı köyünde üzüm bağı bulunan Hasan Şen'in konuşması Yaprağı meyvesinden 10 kat değerli - Kastamonu 'nun Tosya ilçesinde kilogramı 2 liradan satılan Kahta cinsi üzümün yaprağı ise 20 liradan alıcı buluyor - Tosya Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı İhsan Koçgözlü: - "Telefonla arıyorlar, kaç kilogram yaprak istiyorlarsa taleplerini bildiriyorlar. Pazarda satmaya kalmıyor. Gelip söyleyenler ya da telefonla arayanlara yaprağımızı gönderiyoruz"KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Tosya ilçesinde yetiştirilen Kahta üzümünün kilogramı 2 liradan satılırken, lezzetiyle ön plana çıkan yaprağı 20 liradan alıcı buluyor.Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde toplanan asma yapraklarının kilogramı yaklaşık 5 liradan satılırken Kastamonu 'nun Tosya ilçesine özgü Kahta türü üzüm yaprağının 20 liradan alıcı bulması, çiftçilerin yüzünü güldürüyor.Tosya Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı İhsan Koçgözlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede her yıl 80 - 100 ton civarında üzüm yaprağı üretimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Birçok çiftçinin aileden kalan üzüm bağlarında üretim yaptığını anlatan Koçgözlü, ilçede yaklaşık 7 bin dekar bağ bulunduğunu belirtti.
Üzüm yapraklarının kendine özgü lezzeti olduğuna işaret eden Koçgözlü, "Kadifemsi şeklinin yanı sıra pişirmesi ve yemesi kendine özgü olan Tosya yaprağı, lezzetiyle ön plana çıkıyor. Birçok yaprak türü 5 liradan alıcı bulurken Tosya yaprağı 20 liradan satılıyor. Üzümünün kilogramı ise 2 liradan satılıyor" dedi.
- Satış için rezervasyon yapıyorlarKoçgözlü, sezon başlamadan taleplerin gelmeye başladığına dikkati çekerek, "Tosya yaprağının talebine yetişemiyoruz. Telefonla arıyorlar, kaç kilo yaprak istiyorlarsa taleplerini bildiriyorlar. Pazarda satmaya kalmıyor. Gelip söyleyenler ya da telefonla arayanlara yaprağımızı gönderiyoruz." diye konuştu.
Aşağıkayı köyünde üzüm bağı bulunan Hasan Şen de "Bu üzümün özelliği kışın uzun süre saklanabilmesidir. Neredeyse nisan ayına kadar özelliğini koruyarak saklanabiliyor." ifadesini kullandı.Kahta üzümünün iki çeşit yaprağı bulunduğunu dile getiren Şen, "Birinde parça ve dilim çok olduğu için sarması zordur. Diğeri ise sarma yaprağıdır. Çok dilimli değildir ve filize en yakın olandır. Kadifemsi, taze ve yumuşaktır." dedi.
Üzümün yeterli para etmediğini belirten Şen, "Yaprağı üzüme göre daha fazla para ediyor. Biz de bu nedenle yaprak üretimine yoğunlaşıyoruz." diye konuştu.

Bild Muhabir Üzüm Bağı 

İlgili Foto Galeriler
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Doğalgaz Yerli Ünite İle ÇıkartılacakDoğalgaz Yerli Ünite İle Çıkartılacak
Türkiye'nin İlk Milli Uçak Gemisi GörüntülendiTürkiye'nin İlk Milli Uçak Gemisi Görüntülendi
Bakanlık 282 Hileli Ürünü Açıkladı!Bakanlık 282 Hileli Ürünü Açıkladı!
Hızır Operasyonlara Sessiz GidecekHızır Operasyonlara Sessiz Gidecek
Kışın Vazgeçilmez Lezzetinin Sofraya YolculuğuKışın Vazgeçilmez Lezzetinin Sofraya Yolculuğu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı