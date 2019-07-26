Yapı-tesis yönetimleri 5 milyon istihdam hedefiyle tek çatı altında İzle

-Suat Sandalcı ile röportaj

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( İSTANBUL )- Suat Sandalcı: “Mücadelemiz; Türk ekonomisine sağlıklı kaynaklar sağlamak”- Bina ve tesis yönetimleri kurumsallaşıyor İSTANBUL



- Türkiye’de tesis yönetimi kurumsallığı artırma ve şeffaflık sağlama amacıyla tek çatı altına giriyor. Kentsel Tesis Yönetim Derneği, bu alanda 5 milyon istihdam sağlama hedefiyle çalışmalarına başladı.

Dernek Başkanı Suat Sandalcı, ülke genelinde faaliyet gösteren yönetim şirketlerini üye olmaya davet etti. Yapı tesis yönetim şirketlerini tek çatı altına toplayan Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD) kuruldu. Derneğin kurulmasıyla Türkiye’de faaliyet gösteren yapı yönetim şirketleri bir araya geliyor. Dernek, söz konusu yönetim şirketlerinin ihtiyaç duyduğu mevzuat düzenlemeleri çalışmalarını yapmak, sektörün faaliyet çizgilerini belirlemek ve hizmet verilen yapıda tüm yönden sağlıklı ve şeffaf yönetim sağlamak amacıyla hizmet verecek. Konuyla ilgili bilgi veren Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı, “Kentsel tesis yönetim derneği tamamıyla Türkiye ve dünya genelinde toplu yaşam alanlarının profesyonel kurumsal şirketler tarafından bir iş sektörü. Yıllardır ülkemizde tesis yönetim, AVM, rezidans, kamu kurumları ve tüm kat maliklerinin hedef kitle olması kaydıyla profesyonel yapı yönetim şirketleridir. Temizlikten, mali işlemlere kadar yönetim sunuluyor Tesis yönetimi, entegre tesis yönetimi hizmetleri başlığı altından altında profesyonel yapı yönetim şirketlerinin üstlendiği hizmet faktörleri; temizlik, güvenlik, peyzaj, çevre düzenleme, hukuk, maliye, havuz bakımı gibi tüm tesisin işletilmesiyle alakalı hizmetler sağlanıyor. Dolayısıyla Türkiye’de bu sektör yeni yeni oturulmaya başlanan bir sektör” dedi.

“25 sektör başlığının bir çatı altından buluşmasını arzu ettik” Sandalcı, derneği 25 sektör başlığının bir çatı altından buluşturma amacıyla kurduklarından bahsederek, “Kurumsal anlamda çalışmaların akademik kadrolar tarafından ülkemize fayda sağlayacak ölçüde yansıtılması önemlidir. Bu anlamda entegre tesis yönetim hizmetlerinde sadece tesis yönetim şirketlerini değil, kamusal alanda hizmet aldığımız firmaların da üye olmasını arzu ediyoruz. Çünkü, onlarında mevzuat anlamında çalışmalarını akademik kadrolarımız yapacaktır” ifadelerini kullandı. “Kat Mülkiyeti Kanunu’nda revizeye gidilmesi gerekiyor” Kat mülkiyeti kanunun sektörü kısıtladığını savunan Sandalcı, “Kat mülkiyet kanunumuz 1965 yılında yapılan bir kanun ve revizeye gidilmesi gerekiyor. Bizleri, sektör temsilcilerini ve kat maliklerini kısıtlayan bir kanundur. Akademik kadrolarımız bu çalışmalar için varlar. Çalışmalarını komisyonumuzla birlikte derneğimizin bünyesinde hayat geçirecekler. Bizler üye olan olmayan tüm sektör temsilcilerini derneğimize bekliyoruz” dedi.

“5 milyon istihdam hedefimiz var” Sandalcı, ülke genelinde bahsedilen tesis yönetim şirketlerinin sağladığı istihdamın yüksek seviyelerde bulunduğunu, buna ek olarak kurulan dernek ile 5 milyon istihdam hedefinde olduklarını söyledi.



Sandalcı aynı zamanda derneğin istihdam merkezi görevini de göreceğini sözlerine ekledi. “Şirketlerimizin yurt içi ve yurt dışında ciddi projelere imza atmasını amaçlıyoruz” Yakın zamanda İstanbul Beykoz’da derneğin faaliyetlerini sürdüreceği bina açılışını yaptıklarını kaydeden Sandalcı, ülke genelinde sektörün standartlarının belirlenmesinin gerekliliğinin altını çizdi. Sandalcı, “Mücadelemiz hem istihdam oluşturmak hem de ülke içerisindeki ekonomiyi sağlıklı kaynaklarla ülke içerisinde bırakmak, uluslararası arenada da çalışmak. Şirketlerimizin yurt içi ve yurt dışında ciddi projelere imza atmasını amaçlıyoruz” dedi.

Hedeflerinin gerekli çalışmaları yaparak, ülke içeresinde expo ve fuar organizasyonları düzenleyerek, illerde zirveler düzenleyerek derneğimizin çalışma raporunu hükümete sunmak olduğunu vurguladı. “NACE Kodu oluşturulması gerekli” Sandalcı, bir iş yerinin faaliyet alanını ve bununla bağlantılı olarak iş yeri tehlike sınıfı bilgisini veren NACE Kodu’nun tesis yönetimi anlamında oluşturulmasıyla sektörün daha faydalı bir şekilde çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, “Sitelerde kat maliklerini onayladıkları aidatlar toplanıyor. Bunları uzman kişilerin toplaması gerekiyor. Bu konuda bilgisi olmayanların bu görevi üstlenmesi şaibeye açık bir durum oluşturuyor” diye konuştu.

“Sitelerde şeffaf yönetim anlayışı kabul edilecek” Sandalcı, bahsettiği NACE Kodu ile birlikte bizler profesyonel tesis yapı yönetim şirketleri olarak kurumsal firmalarımızla tüm toplu yaşam alanlarından şeffaflığı ilke edinmiş mali boyutta ciddi bütçeler ortaya koyarak hedef kitlenin, kat maliklerini huzurlu bir yaşam alanlarından yaşamalarına imkan sunacağız” ifadelerini kullandı.

