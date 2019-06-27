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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
'Yanlış tercih edilen ilaç kiviye zarar veriyor' - ORDU Haberi

'Yanlış tercih edilen ilaç kiviye zarar veriyor' - ORDU Haberi

"Yanlış tercih edilen ilaç kiviye zarar veriyor" - ORDU - Kivi bahçelerinden detaylar - Kivilerden görüntüler - Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar'ın açıklaması "Yanlış tercih edilen ilaç kiviye zarar veriyor" - Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar: - "Son dönemde üreticilerimiz tarafından kiviye atılan bazı ilaçların ürünün kalitesine zarar verdiğini tespit ettik. Şikayetlerin gelmesi üzerine önlemlerimizi almaya başladık"ORDU (AA) - Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, "Son dönemde üreticilerimiz tarafından kiviye atılan bazı ilaçların ürünün kalitesine zarar verdiğini tespit ettik. Şikayetlerin gelmesi üzerine önlemlerimizi almaya başladık." dedi.
Uzunlar, Altınordu Ziraat Odası'nda düzenlendiği basın toplantısında kivinin Ordu ve bölge üreticisine adına önemli olduğunu söyledi.

Son yıllarda kivinin üreticisine kazandırdığına dikkati çeken Uzunlar, Ordu kivisini marka yapmak için çalışmaların ise son aşamaya geldiğini dile getirdi.Uzunlar, bazı üreticilerin bitki ve meyve geliştirme adı altında ilaç kullandığını ancak bu ilaçların ürünün kalitesine ciddi anlamda zarar verdiğini belirterek "Son dönemde üreticilerimiz tarafından kiviye atılan bazı ilaçların ürünün kalitesine zarar verdiğini tespit ettik. Şikayetlerin gelmesi üzerine önlemlerimizi almaya başladık." diye konuştu.
Yanlış ilaç tercihinden dolayı kivinin içinde istenmeyen kalıntıların kalabileceğinin altını çizen Uzunlar, "Eğer böyle yanlış ilaç kullanımı devam ederse manav ve tüccarlar kivinin analizini yaptırarak satın alacak. Bu da Ordu kivisinin markasına çok ciddi zarar verecektir. Dolayısıyla üreticilerimiz bu yanlıştan vaz geçmeli, kendi ayaklarına sıkmamalıdır." dedi.
Bu konunun önemli olduğunu dile getiren Uzunlar, " Ordu kivisi aroması ile artık marka haline gelmiştir. Hiçbir üreticimizin bu markaya zarar vermesine izin vermeyeceğiz. Tüm üreticilerimizden de aynı hassasiyeti bekliyoruz." açıklamasında bulundu.Üreticilerin uzmanların önerileri doğrultusunda ilaç ve gübre kullanmaları tavsiyesinde bulunan Uzunlar, konunun titizlikle takipçisi olacaklarını vurguladı.Uzunlar, bu sezon kivinin çeşitli afetlerden dolayı zarar gördüğünü ancak üretim alanlarının artmasıyla birlikte rekoltesinin geçen yıla göre artabileceğini sözlerine ekledi.

Ayetler Basın Toplantısı Toplantı Hassasiyet İlaç Kullanımı 

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