Yabani otlar fındıkta verimi düşürüyor - ORDU

- Detay - Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Başkanı Prof. Dr. Onur Kolören'in açıklamaları - Fındık detaylarıYabani otlar fındıkta verimi düşürüyor - ODÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kolören: - "Yabani otlarla mücadelenin, tabiatın uyandığı mart - nisan ve mayıs aylarında yapılması gerekiyor" - "Bahçelerdeki yabani otlar fındık verimini doğrudan etkiliyor. Eğer yabani otlarla gerektiği kadar mücadele edilmezse bu otlar zaman içerisinde tüm bahçeyi sararak daha büyük sorunlara neden olabilir"ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Karadeniz Bölgesi'ndeki bahçelerde sıkça görülen yabani otlar, Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinden fındığın verimini olumsuz etkiliyor. Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Başkanı Prof. Dr. Onur Kolören, AA muhabirine, kozalak akarı ve fındık kurdunun ürüne verdiği zararların gözle görüldüğünü ancak yabani otların fındığa verdiği zararın hasat sonrası anlaşıldığını söyledi.
Üreticilerin dekar başına aldığı verimi artırabilmek için yabani otlarla etkin bir mücadele yürütmesi gerektiğini aktaran Kolören, şunları kaydetti:"Maalesef üreticilerimiz bu konuda yeterli mücadele yapamıyor. Genelde çiftçimiz yabani otlarla mücadeleyi ağustos ayındaki hasattan hemen önce yapıyor ancak yabani otlarla mücadelenin, tabiatın uyandığı mart - nisan ve mayıs aylarında yapılması gerekiyor. Şu günlerde fındık bahçelerinde yabani otlar görülmeye başladı. Dolayısıyla bu otlarla vakit kaybetmeden mücadele etmemiz gerekiyor. Genelde yabani otlarla mücadelede bitkinin çok fazla uzamaması gerekiyor. Bu bitkiler 10 - 15 santim uzadıktan sonra hemen bahçeden temizlenmelidir."Yabani otlarla mücadeleyi kimi üreticilerin motorla yaptığına vurgu yapan Kolören, bunun yanında elle bu bitkilerin sökülebileceğini ya da tırpan yardımıyla bunların bahçelerden uzaklaştırılmasının mümkün olduğunu ifade etti. - "Isırgan daha sık görülüyor"Prof. Dr. Kolören, bölgedeki fındık bahçelerinde en sık görülen yabani otların başında ısırganın geldiğini belirtti. Bölgenin yağışlı olması nedeniyle ısırganın daha sık görüldüğünü ifade eden Kolören, ısırganın yanı sıra bahçelerde pelin otu, böğürtlen ve itdolanbacına da sıkça rastlandığını söyledi.
Bu otlarla mücadelenin motor ve tırpanın yan sıra kimyasal ilaçla da yapılabileceğini anlatan Kolören, "İlaçları kullanırken zamanlamaya da çok dikkat edilmesi gerekiyor. Aynı zamanda bu ilaçların uygulama dozu da önem arz etmektedir. Bunlara dikkat ettiğimizde yabani otların bahçemize verdiği zararı en aza indirmiş olabiliriz. Sonucunda da fındık verimini artırabiliriz." şeklinde konuştu. - "Yabani otlar hastalıkları da tetikliyor"Bahçelerdeki yabani otların fındık verimini doğrudan etkilediğini söyleyen Kolören, şunları kaydetti:"Bunun yanı sıra bu otlar bahçelerde bazı hastalık etmenlerini ve böcek türlerinin artmasını tetikliyor. Yabani otla zamanında mücadele edilmezse bahçede küllenme gibi hastalıklarla karşı karşıya kalabiliriz. Ayrıca istenmeyen böcekler bahçelerde daha uzun süre barınabiliyor. Bir başka husus ise toprağa verdiğimiz gübreyi yabancı otlar emebiliyor. Fındık için verdiğiniz gübreler bir bakıma yabancı otlara da yaramış oluyor. Dolayısıyla yabancı otların bu şekilde de hem fındığa hem de üreticilere zararları söz konusu. Eğer yabani otlarla gerektiği kadar mücadele edilmezse bu otlar zaman içerisinde tüm bahçeyi sararak daha büyük sorunlara neden olabilir. Çiftçilerimizin bunu mutlaka dikkate alması gerekiyor."Kolören, yabani otlara ilişkin fakülte olarak çok ciddi çalışmalar yürüttüklerini, isteyen tüm çiftçilerle bu çalışmaları paylaşmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.