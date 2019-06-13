Vestel, Türkiye için üretmeye devam ediyor

-ERDAL HASPOLAT AÇIKLAMA

-VESTELİN DÜNYADA BİR İLK OLAN 5 TEPSİLİ FIRINI DETAY



( MANİSA )- Vestel'de endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm çalışmaları sürüyor- Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü Erdal Haspolat:- "Biz teknolojik gelişmeleri takip eden olmanın ötesinde teknolojik gelişmelere yön veren bir şirket olmak zorundayız"- "Bugün için üretim teknolojilerimizdeki fabrikalarımızda 300'ün üzerinde endüstri 4.0 projeleri hayata geçirilmiş durumdadır ve bu çalışmalarımız devam etmektedir"- "Deterjanı bittiği zaman deterjanı sipariş verebilen çamaşır makinelerimiz Avrupa'da satıştadır" MANİSA



- Türkiye'nin en büyük beyaz eşya ihracatçısı olan ve dünyanın 155 ülkesine yaptığı ihracatla ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan Vestel'de endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü Erdal Haspolat Türkiye için son teknolojiyi kullanarak üretmeye devam edeceklerini söyledi.



Avrupa'nın tek lokasyonda üretim yapan en büyük endüstri komplekslerinden biri olan Vestel City'de üretilen beyaz eşyalar dünyanın 155 ülkesine ihraç ediliyor. İhracatının yüzde 80'ini dünyanın en gelişmiş ülkelerinin bulunduğu Batı Avrupa ülkelerine yapan Vestel son teknolojiyi de kullanarak teknolojiye yön veren şirket olma yolunda emin adımlarla yürüyor. 2015 yılında endüstri 4.0 projeleri ve dijital dönüşüm için tüm altyapılarını yenilemeye başlayan Vestel'de çalışmalar tüm hızıyla devam ederken yapay zekalı birçok makinesi de Avrupa'da satışa sunulmaya başlandı. Vestel'in teknolojiye yön veren bir şirket olmak zorunda olduğunu kaydeden Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü Erdal Haspolat, "Vestel City üretimlerinin yüzde 80'inin başta Batı Avrupa olmak üzere dünyanın 155 ülkesine ihraç eden yerli, teknoloji ve üretim şirketidir. Biz tabii ki doğal olarak teknolojik gelişmeleri takip eden olmanın ötesinde teknolojik gelişmelere yön veren bir şirket olmak zorundayız. Aksi takdirde dünyadaki rekabetçi ve öncü gücümüzü koruyamayız. Buna paralel olarak bizler de 2015 yılından itibaren Vestel içerisinde gerek endüstri 4.0, gerekse dijital dönüşüm için tüm altyapılarımızı oluşturmaya başladık. Bugün için üretim teknolojilerimizdeki şuanda fabrikalarımızda 300'ün üzerinde endüstri 4.0 projeleri hayata geçirilmiş durumdadır ve bu çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.

Kendisi sipariş veren çamaşır makineleri Avrupa'da satışta Endüstri 4.0 projelerinin yanı sıra dijital dönüşümlerin de devam ettiğini kaydeden Haspolat şunları söyledi: "Bunun yanı sıra da ürünlerimizdeki dijital dönüşümlere de 2015 yılından itibaren başladık. Şuanda bizim bütün ev cihazlarımız, televizyonlarımız, mutfakta kullanılan bütün cihazlarınız birbirine bağlanabilir, birbiriyle haberleşebilir, veri transferi yapabilir halde ürünlerimizdir. Bugün kendi kendine kullanıcı alışkanlıklarını öğrenebilen, geliştirebilen ürünlere sahibiz ve bunların da satışlarını yapmaya başladık. Örneğin Avrupa'da şuanda deterjanı bittiği zaman deterjanı sipariş verebilen çamaşır makinelerimiz satıştadır. Bulaşık makinelerimizde, çamaşır makinelerimizde kullanıcı alışkanlıklarına göre kendi kendine öğrenen aslında yapay zekaya sahip, kendi kendine öğrenen ürünlerimiz üretimdeler ve bunları müşterilerimizin kullanımına sunmuş durumdayız." Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Haspolat, "Şirketimizin daha iyi olması için çalışmalarımızı yapıyoruz ve şuanda da ülkemizin ihracat desteğinde oldukça da iyi durumdayız." dedi.



