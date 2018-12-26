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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Vergi müfettişlerinin mesleki sorunları Meclis’e taşındı

Vergi müfettişlerinin mesleki sorunları Meclis’e taşındı

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın konuşması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Hakkaniyet Müfettiş 


- MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM Genel Kurulu’nda vergi müfettişlerinin mesleki sorunlarıyla ilgili yaptığı konuşmada yazılı yeterlik sınavını başarıyla geçen meslek mensuplarının yeni bir sözlü sınav ile hakkaniyetle değerlendirilebileceği bir düzenlemenin yapılması gerektiğini savundu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın maliye teşkilatındaki yapısal sorunların ortadan kaldırılacağına ilişkin müjdesi sonrası maliyenin uğraştığı sorunlar gündeme gelmeye başladı.
Bu sorunların önemli bir kısmını, Türkiye genelinde binlerce personelle hizmet veren vergi müfettişleri yaşıyor. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM Genel Kurulu’nda vergi müfettişlerinin mesleki sorunlarıyla ilgili bir konuşma yaptı. Birçok kamu kurumuna girerken uygulanan mülakat aşamasının geçmiş dönemde FETÖ mensupları tarafından istismar edildiğine dikkat çeken Akçay, “Bu mülakatlarda kasıtlı ve subjektif değerlendirmelerle pek çok personel mesleğinden ayrılmak zorunda kalmıştır” dedi.
5’inci ve 6’ncı dönem vergi müfettiş yardımcılarının yüzde 44’ünün Vergi Denetim Kurulu (VDK) tarafından hazırlanan yönetmeliklerle vergi müfettişi olmalarına mani olunduğunu dile getiren Akçay, “Yeterlik sözlü sınavında çok sayıda vergi müfettiş yardımcısı şahsi husumete varan keyfilikler nedeniyle mülakatta elenmiştir. Öyleki her bakımdan başarılı olan vergi müfettiş yardımcılarına adeta kaşının altında gözü var denmiştir” ifadelerini kullandı. Yazılı yeterlik sınavını başarıyla geçen meslek mensuplarının yeni bir sözlü sınav ile hakkaniyetle değerlendirilebileceği bir düzenlemenin yapılması gerektiğini savunan Akçay, “Böylece VDK’nın içinde bulunduğu mahkemelik durum asgari düzeye indirilmelidir” şeklinde konuştu.
(ACÖ-E)
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