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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Vauk Tüneli 1-2 yıl içerisinde tamamlanacak İzle

Vauk Tüneli 1-2 yıl içerisinde tamamlanacak İzle

Tünel girişinden görüntüler

Uzunlu Allah Düşünür 

-tünel içerisinde incelemelerden görüntüler
-Bayburt Valisi Epcim ile röp

( BAYBURT )- Bayburt Valisi Epcim Vauk Tünelinde incelemelerde bulundu BAYBURT

- Bayburt-Gümüşhane arasında yapılan 6 bin 500 metrelik Vauk tünelinde incelemelerde bulunan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, “İnşallah önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde bu tünel Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya hızlı bir şekilde bağlayacaktır” dedi.
Beraberindeki Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Halil Murat ve İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu ile birlikte Bayburt Gümüşhane arasında bin 875 rakımlı Vauk Dağı Geçidi’nde yapımı süren tünellerde incelemede bulunan Vali Epcim, yüklenici firma olan Bayburt Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Şentürk ve teknik ekibinden çalışmalar hususunda brifing aldı. Tünelin Türkiye için çok önemli bir yatırım olduğuna dikkati çeken Vali Epcim, “Burada Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya hatta Güneydoğu Anadolu’ya, Erzurum, Erzincan, Sivas üzerinden de düşünürsek Akdeniz aksına bağlayacak gerçekten gurur duyacağımız bir tünel çalışması yürütülüyor. 6 bin 500 metre uzunluğunda iki çift tünel şeklinde yapılmakta. Buda devletimizin, milletimizin bir başarısı olarak görülmelidir. Özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın bölgeye olan ilgisini de göstermektedir” dedi.
Müteahhit firmanın çalışmalarını yerinde incelediklerini ve gayet iyi durumda olduğunu belirten Epcim şöyle devam etti: “İnşallah önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde bu tünel Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya hızlı bir şekilde bağlayacaktır. İnsanımızın huzuru, refahı, sosyal yapısı değişecektir, gelişecektir diye düşünüyorum. Bu tünelin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

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