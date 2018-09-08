'Vatandaşlar bu yıl bol bol palamut yiyecek' - ÇANAKKALE İzle
"Vatandaşlar bu yıl bol bol palamut yiyecek" - ÇANAKKALE - Balık tezgahlarından detay görüntü - Vatandaş röportajı - Balıkçılar ile röportaj - Hasan Uysal ile röportaj"Vatandaşlar bu yıl bol bol palamut yiyecek" - 1 Eylül'de sona eren av yasağının ardından tezgahtaki tahtına çıkan palamut bolluk sinyalleri vermeye başladı - Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Uysal: - "Sezon başındaki göstergelerle birlikte palamudun bu yıl bol olacağını düşünüyoruz. Göstergeler, işaretler onu gösteriyor bize ancak av şartları uygun olursa inşallah vatandaşlar bu yıl bol bol palamut yiyecek diye düşünüyoruz" - "Balık bollaştıkça arz talepten fazla olacağı için fiyatların da uygun olacağını bekliyoruz"ÇANAKKALE(AA) - 1 Eylül'de sona eren denizlerdeki av yasağının ardından tezgahtaki tahtına çıkarak bolluk sinyali veren palamut bu sezon hem satıcının hemde alıcının yüzünü güldürecek.Av sezonun açılması ile birlikte tezgahlar palamutla doluyor. Palamutta yaşanan bolluk fiyatlarda düşüşün yaşanmasını sağlarken hem vatandaşın hem de balıkçıların fiyatlardan memnun olduğu gözleniyor. Çanakkale Balık Hali'nde boyuna ve gramajına göre 10 ile 35 lira arasında değişen fiyatlarla alıcıya ulaşan palamut, rakip türler karşısında da bolluğu dolayısıyla öne geçiyor. Çanakkale Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı ve Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, palamudun sezona hareketli başladığını söyledi.
Bu hareketin berekete işaret olduğunu ifade eden Uysal, av sezonunda bol palamut beklentisinde olduklarını anlattı.Uysal, 1 Eylül'den itibaren bolca avlanan palamutun sezonun ilerleyen günleri için de umut verdiğini belirterek, şöyle devam etti:"Hem gırgırlarda hem de uzatmalarda, küçük ölçekli voli balıkçılarımızda bu sezon en çok görünen palamut oldu. Karadeniz'de de var. Marmara'da da kendini gösterdi. Kuzey Ege'de Saroz'da balık şu an var. Beklenti şu ki bu kestane karasına kadar kendini gösterir. O arada balık yönünü çizer. Sezon başındaki göstergelerle birlikte palamudun bu yıl bol olacağını düşünüyorum. Göstergeler, işaretler onu gösteriyor bize ancak av şartları uygun olursa inşallah vatandaşlar bu yıl bol bol palamut yiyecek diye düşünüyoruz. Fiyatlar genel anlamda şu anda astronomik değil ama çok da ucuz sayılmaz. Tabi ne kadar talebin üzerine arz edilirse fiyatlar uygun olacaktır. Balık bollaştıkça arz talepten fazla olacağı için fiyatların da uygun olacağını düşünüyoruz." - "Sofralarımız şenlendi"Hal müşterilerinden İskender Kardaşlar, haftada 2 ya da 3 gün sağlık için balık tüketmeye gayret ettiklerini söyledi.
Bu yıl sezonun başlamasıyla birlikte balıkta bolluk yaşandığını gözlemlediklerini ifade eden Kardaşlar, "Balığı çok seviyoruz. Tabii palamut listenin başında geliyor. Şu anda fiyatı uygun olduğu için adeta sofralarımız şenlendi diyebilirim. Umarım daha bol ve daha ucuz olur." dedi. Nevzat Kuloğlu ise tanesi 15 lira olduğu için başka bir tür yerine palamutu tercih ettiklerini dile getirdi. - "Palamutta bolluk bekliyoruz"Balık Hali esnaflarından Melih Kayıkçı da sezonun bereketli başladığını belirterek, "Fiyatlar uygun ve vatandaşın alabileceği ölçüde. İnşallah sezon bu şekilde devam eder. Fiyatların düşeceğini düşünüyoruz. Balığın daha da bollaşacağını düşünüyoruz. Genel anlamda balık fiyatlarında bir düşüş var. Palamut fiyatları boyutuna ve gramajına göre değişiyor 10 ile 20 lira arasında. Bu sezon palamutta bolluk bekliyoruz." ifadelerini kullandı.