Varank: 'Türkiye girişimciliğin desteklenmesi konusunda her geçen gün önemli mesafeler katetmektedir' - SAMSUN Haberi
Varank: "Türkiye girişimciliğin desteklenmesi konusunda her geçen gün önemli mesafeler katetmektedir" - SAMSUN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıSAMSUN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfınca düzenlenen "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi Ödül Töreni'ne katıldı. (2)
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