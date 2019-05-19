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19 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Varank: 'Sağlıklı büyümenin formülünün teknoloji, nitelikli insan gücü, üretim ve ihracat olduğunu da görüyoruz' - SAMSUN Haberi

Varank: 'Sağlıklı büyümenin formülünün teknoloji, nitelikli insan gücü, üretim ve ihracat olduğunu da görüyoruz' - SAMSUN Haberi

Varank: "Sağlıklı büyümenin formülünün teknoloji, nitelikli insan gücü, üretim ve ihracat olduğunu da görüyoruz" - SAMSUN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıSAMSUN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfınca düzenlenen "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi Ödül Töreni"ne katıldı.
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Salar Teknoloji Nitelik 

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