Varank: 'Markalaşmayı gündemimizin en üst sıralarına taşımış bulunuyoruz' - ANKARA İzle
Varank: "Markalaşmayı gündemimizin en üst sıralarına taşımış bulunuyoruz" - ANKARA - TSE Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şahin'in konuşması - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) 58. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etti.
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