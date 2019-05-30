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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Varank: 'Markalaşmayı gündemimizin en üst sıralarına taşımış bulunuyoruz' - ANKARA İzle

Varank: 'Markalaşmayı gündemimizin en üst sıralarına taşımış bulunuyoruz' - ANKARA İzle

Varank: "Markalaşmayı gündemimizin en üst sıralarına taşımış bulunuyoruz" - ANKARA - TSE Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şahin'in konuşması - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) 58. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etti.

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