Varank: 'Fikirden ticarileşmeye kadar bir ürünün tüm aşamalarını destekliyoruz' - ANKARA
Varank: "Fikirden ticarileşmeye kadar bir ürünün tüm aşamalarını destekliyoruz" - ANKARA - "Meslek Eğitiminde Önemli Fırsat: Dijitalleşme" toplantısı - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Alman - Türk Ticaret ve Sanayi Odasının (AHK Türkiye) düzenlediği "Meslek Eğitiminde Önemli Fırsat: Dijitalleşme" toplantısına katıldı. (1)
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