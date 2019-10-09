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09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Varank: 'Çıkardıkları gürültü yıkılan hayallerinin sesi' - İZMİR

Varank: 'Çıkardıkları gürültü yıkılan hayallerinin sesi' - İZMİR

Varank: "Çıkardıkları gürültü yıkılan hayallerinin sesi" - İZMİR - İTOB Ticaret Merkezi'nin temel atma töreni - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıİZMİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İTOB Ticaret Merkezi'nin temel atma törende konuştu.
(3)Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Özellikle iş insanlarımızın ekonomiye daha çok güvenmesi gerekiyor. Üretimden ve istihdamdan asla vazgeçmeyin. Türk Lirası'nın arkasında durun. Dış şokların sebep olduğu kur dalgalanmaları, sizi Türk Lirası'ndan asla uzaklaştırmasın."Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, kendi göbeğini kendisi kesebilecek güce sahip bir ülke. İşte şimdi, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatıyla terör koridoru planlarını bozduğumuz odakların, tüm umutlarını sonlandıracak bir adımı atmak üzereyiz. Yıllardır Türkiye sınırında bir terör devleti kurmak için büyük paralar harcayanlar, uğruna onlarca operasyona girişenler Türkiye'nin bu adımından elbette rahatsız oluyorlar. Çıkardıkları gürültü yıkılan hayallerinin sesi."

Temel Atma Töreni İş İnsanları 

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