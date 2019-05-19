Varank: 'Bizim tüm gayretimiz çocuklarımıza, gençlerimize girişimci olmayı hayal ettirecek ortamı hazırlamak' - SAMSUN Haberi
Varank: "Bizim tüm gayretimiz çocuklarımıza, gençlerimize girişimci olmayı hayal ettirecek ortamı hazırlamak" - SAMSUN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıSAMSUN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfınca düzenlenen "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi Ödül Töreni"ne katıldı. (1)
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