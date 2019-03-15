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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Varank, Aksaray sanayi sitesinde açılışa katıldı

Varank, Aksaray sanayi sitesinde açılışa katıldı

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması - Bakan Varank'ın Sarıgözoğlu şirketini ziyareti - Bakan Varank'ın fabrikada çalışanlarla fotoğraf çektirmesi - Bakan Varank'ın üretim aşamalarına ilişkin yetkililerden bilgi alması - Kentte fabrika ziyaretleri yapan Varank, Mercedes - Benz Türk Aksaray fabrikasında üretilen bir aracı kullandı - Varank, kamyon karoseri üretimi yapan bir fabrikada otomasyonu, dizaynı yüzde 100 yerli olan pres hattının da açılışını gerçekleştirdiAKSARAY (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika ziyareti gerçekleştirdi, çalışanlarla sohbet etti.Varank, Aksaray'da, Mercedes - Benz Türk Aksaray Ar - Ge Merkezi'ni ziyaret etti. Ar - Ge merkezinde incelemelerde bulunan Varank, burada şirket yetkililerinden bilgi aldı.Mercedes - Benz Türk Aksaray fabrikasında üretilen bir aracın direksiyonuna da geçen Varank, daha sonra çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.Bakan Varank, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde ise yedek parça üretimi yapan Sarıgözoğlu şirketini ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı.Burada otomasyonu, dizaynı yüzde 100 yerli olan pres hattının açılışını gerçekleştiren Varank, şirketin Türkiye'nin nadide sanayi kuruluşlarından birisi olduğunu söyledi.

- "İnşallah o robotları da geliştirmek için elimizden geleni yapacağız"Varank, fabrikanın Türkiye'nin en önemli karoser üreticileri arasında gösterildiğinde işaret ederek, şöyle konuştu:"Bugün burada açılışını yaptığımız pres hattı, aslında Türkiye'de yakalamak istediğimiz, üretimde dijital dönüşümün en güzel örneklerinden bir tanesi. Buradaki pres hattının tamamı yüzde 100 yerli olarak üretildi. Burada pres caddesi oluşturuldu. Aynı zamanda robotlarımız da yine ülkemizin nadide kurumlarının bir tanesinde, otomasyonu, dizaynı yerli ve milli olarak geliştirildi. Sadece robotlar dışarıdan gelmiş oldu ama inşallah o robotları da geliştirmek için elimizden geleni yapacağız. Tüm hattı yüzde 100 yerli hale getireceğiz. Söylediğim gibi Türkiye'de örnek olabilecek sanayicilerimizin gezip görebileceği dijital dönüşümü yakalamış, Türkiye'nin en verimli hatlarından bir tanesini açıyoruz. Şirketimize şehrimize ve ülkemize hayırlı kazançlar getirsin."Varank, burada sanayicilerle bir süre sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Robotlar Hatıra Fotoğrafı Otomasyon Kalamış Direksiyon 

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