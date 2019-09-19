Varank: '81 ilimizde 446 tescilli ürünümüz var'- ANKARA Haberi
Varank: "81 ilimizde 446 tescilli ürünümüz var" - ANKARA - Müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi - Video gösterimi - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkışı - Bakan Mustafa Varank'ın konuşmasıANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"nde konuştu. (1)
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