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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Vanlı balıkçılar ‘vira bismillah’ dedi Haberi

Vanlı balıkçılar ‘vira bismillah’ dedi Haberi

Van Gölü sahilinden görüntü

Para Cezası Kaçak Avcı Av Yasağı Balık Türü Vira Bismillah 

-Balıkçı teknesinden görüntü
-Göle açılan tekneden görüntü
-Balıkçının ağ atması ve ağ toplaması
-Röportajlar
-Diğer detaylar

( VAN ) - Van Gölü'nde yasak bitti, balıkçılar ağlarını attı VAN

- Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan endemik balık türü olan inci kefaline yönelik 3 aylık av yasağının sona ermesiyle balıkçılar göle ağlarını attı. Van Gölü'nde yaşayan tek balık türü olan ve üreme döneminde tatlı sulara göç ederek yumurtalarını bırakan inci kefalinin neslinin korunması amacıyla 15 Nisan ile 15 Temmuz arasındaki üreme dönemini kapsayan 3 aylık sürede av yasağı uygulanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da devam eden koruma çalışmaları olumlu sonuç verirken, av yasağının sona ermesiyle Van Gölü'nde avcılık yaparak geçimini sağlayan 81 balıkçı, “vira bismillah” diyerek ağlarını suya attı. İHA muhabirine konuşan Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, 14 bin insanın geçim kaynağı olan inci kefalinin Van ekonomisine yıllık 10 milyon dolar katkı sağladığını belirtti.
Van Gölü’nde yıllık 8-10 bin ton arasında inci kefali avlama stokunun mevcut olduğunu ifade eden Su Ürünleri Şube Müdürü Demir, “Van Gölü’nde yaşayan endemik bir tür olan inci kefali balığımız ilkbahar aylarıyla birlikte tatlı sulara göç etmeye başladı.
15 Temmuz itibariyle de 3 aylık av yasağı sona erdi. İnci kefali balığımız, ilimizde 14 bin insanın geçim kaynağını sağlamaktadır. Ayrıca Van ekonomisine 10 milyon dolar bir katkı sağlamaktadır. Van Gölü’nde yıllık 8-10 bin ton arasında inci kefali avlanma stoku mevcuttur” dedi.
“108 bin TL idari para cezası uygulandı” Bu yıl kaçak avcılığın önlenmesinde alınan tedbirler kapsamında 66 kişiye 108 bin TL idari para cezası uygulandığını açıklayan Demir, “Av yasağıyla birlikte bakanlığımızın göndermiş olduğu bütçeyle birlikte 12 araç kiralanarak jandarma ve emniyet birimlerine verildi.
Müdürlüğümüzün koordine ettiği çalışmalarda jandarma, emniyet, zabıta, üniversite ve diğer kamu kurumlarıyla birlikte çalışıldı. Bu dönemde yaklaşık 125 ton balığa el konuldu. 66 kişi hakkında 108 bin TL idari para cezası uygulandı. 11 bin 600 metre uzunluğunda manyat ağ ele geçirildi. Bu manyat ağların yanında 97 adet de diğer ağ türleri ele geçirildi” diye konuştu.
“Önemli çalışmalarla birlikte balık yoğunluğu görüldü” Van Gölü’nde bugün itibariyle sonlanan 3 aylık yasak döneminin birçok faydasıyla karşılaştıklarına dikkat çeken Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle İskele Mahallesi’nden geçen Akköprü Deresi’nde daha önce inci kefali girmemişti. Son iki yılda yapılan önemli çalışmalarla birlikte bir balık yoğunluğu görüldü.
Ben bu vesileyle ‘Vira Bismillah’ diyerek göle ağlarını atan balıkçılarımıza bereketli kazançlar diliyorum.” Yaklaşık 25 yıldır Van Gölü’nde balıkçılıkla geçimini sağlayan Necmettin Akdeniz ise, başarılı av yasağı süreciyle birlikte son 3 yıldır balıkların boyunda ve popülasyonunda ciddi bir gelişme görüldüğünü söyledi.

Van Gölü’nü bir tarla olarak gördüklerini ve bu yüzden kaçak avcılığın önlenmesi için alınan tedbirlere destek verdiklerini dile getiren Akdeniz, bu yıl beklentilerinin üzerinde bir sezon geçirmeyi umduklarını kaydetti.

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