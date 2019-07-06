Van’dan Lübnan’a ihracat

-İmalatı yapılan makinelerin taşınması

-Makinelerin yüklenilmesi

-Röportaj

-Diğer detaylar



( VAN )- Çin ve İzmir’deki yatırımlarını Van’a taşıdı- Mekatronik Mühendisi Dr. John Bülent Ateş:"Ülkeye döviz getirecek faaliyetler yapıyoruz" VAN



- Çin ve İzmir’deki yatırımlarını Van’a taşıyan iş adamı Mekatronik Mühendisi Dr. John Bülent Ateş, üretilen 3D yazıcı ve CNC makinelerini Lübnan’a ihraç etti. İş adamı Mekatronik Mühendisi Dr. John Bülent Ateş, Vanlı eşi Asena Türkoğlu Ateş ile birlikte geçtiğimiz yıl Çin ve İzmir’deki yatırımlarını Van İş Geliştirme Merkezine (İŞGEM) taşıdı. Burada CNC makine, 3D yazıcı, termoform makine ve lazer kesim makineleri üretimine başlayan iş adamı Ateş, ürettiği makineleri ilk olarak Lübnan’a ihraç etti. Bundan sonraki ihracatını gelen talep üzerine Bulgaristan ve Almanya’ya yapacak olan iş adamı Ateş, ülkeye döviz getirecek faaliyetler yapmayı amaçlıyor. Yapılan ihracatla ilgili konuşan Mekatronik Mühendisi Dr. John Bülent Ateş, bundan sonra 5 milyon dolarlık bir ihracat yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Lübnan’dan sonra Bulgaristan ve Almanya’ya da ihracat yapacaklarını ifade eden iş adamı Ateş, "Burada CNC makineler üretiyoruz. Özellikle ihracat için Türkiye’nin en büyük 3D yazıcılarını ürettik. Otomotiv sektöründe arabaların tampon ve iç dizaynlarını yapan termoform makinelerini ürettik. Plastik kesimi için karbondioksit lazer kesim makinelerini üretiyoruz. Şu anki ihracatımız Lübnan’a gidiyor. Bundan sonraki ihracatımız Bulgaristan ve Almanya’ya olacaktır" dedi.

"İŞGEM’de ilk ihracatımıza başladık" İŞGEM’de üretilen makinelerle ilk ihracatı yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Ateş, “Hem Çin’deki hem de İzmir’deki yatırımlarımızın tamamını Van’a taşımaya karar verdik. Şu an İŞGEM’de ilk ihracatımıza başladık. İnşallah bu ihracatımız bundan sonra da devam edecektir. Bundan sonraki imalatları Van’da yapıp tüm dünyaya ihracat edeceğiz. Bu çalışma ülkemiz için çok önemlidir. Döviz getirecek faaliyetler yapıyoruz. Yüksek teknolojik makinelerle ciddi anlamda döviz girdisi sağlanıyor. Üretimin Van’da olması, dolayısıyla ilimize de faydaları olacaktır” diye konuştu.

"Van Gölü’nde bungalov evler ve otel projemiz var" Van’da hedefledikleri diğer üretimler hakkında da bilgi veren Ateş, kentte dış ticaret ekibi ve ihracat merkezi kuracaklarını söyledi.



İhracatta katma değer sağlayacak ürünlerin üretilmesini planladıklarına dikkat çeken Ateş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Van’da birçok şey üretilebilir. Bu 3D yazıcının Van’da üretiliyor olması bence çok önemlidir. Bu anlamda diğer üreticilere de örnek oluruz. Elektrikli kamyonet tasarımımız var. Bunu da Van’a kazandırmayı hedefliyoruz. Diğer taraftan amacımız Van Gölü’nü turizme kazandırmaktır. Van Gölü’nde bungalov evler ve otel projemiz var. İnşallah bunları da yakın zamanda hayata geçireceğiz. Bizler zaten turizm ve endüstriyeli iç içe görüyoruz. Bunun için de ortak çalışmalar yapıyoruz." (YLM-MSA-Y)

