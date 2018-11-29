Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Van’da orta ölçekli sanayi sitesi kuruluyor

Van’da orta ölçekli sanayi sitesi kuruluyor

Projeden görüntü

Sosyal Tesis Sanayi Bölgeleri Kapalı Alan Kredi Desteği Sanayi Sitesi 

-Projeyi inceleme görüntüsü
-Proje üzerinde çalışma görüntüsü
-Van Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nevzat Gün ile röportaj
-Van Gölü Orta Ölçekli Küçük Sanayi Kooperatif Başkanı Fahri Solmaz ile röportaj

( VAN -ÖZEL)- Van Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nevzat Gün:- “Proje en kısa zamanda ihaleye çıkacak” VAN

- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteğiyle Van’ın Tuşba ilçesinde 700 dönümlük alan üzerine Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi kuruluyor. Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Van Gölü Orta Ölçekli Küçük Sanayi Kooperatifi girişimleri sonuç buldu. Kentin uzun yıllardır en önemli taleplerinin başında gelen “Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi” projesi onaylanarak yatırım programı kapsamına alındı. Tuşba ilçesine bağlı Kalecik Mahallesi’nde çevre yoluna sıfır 700 dönümlük alan üzerine kurulacak olan modern orta ölçekli sanayi sitesinin son planları da tamamlandı. Yakın bir zamanda ihaleye çıkacak proje, kentin organize sanayisine de büyük bir katkı sağlayacak. İHA muhabirine konuşan Van Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nevzat Gün, kentte kurulacak olan orta ölçekli sanayi sitesi projesinin geliştirilmesi amacıyla Ankara, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kayseri illerindeki sanayi bölgelerini ziyaret ettiklerini belirtti.
Yapılan ziyaretler kapsamında Van esnafı için en uygun projeyi oluşturduklarını ifade eden İl Müdürü Gün, birçok aşamadan geçen projenin en son Van Büyükşehir Belediyesince de planlarının tamamlandığını söyledi.

“Proje, en kısa zamanda ihaleye çıkacak” Projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteğiyle en kısa zamanda ihaleye çıkacağı müjdesini veren Gün, “Biz bu projede metrekareleri biraz büyüttük. Türkiye’de her gün standartlar yükseliyor. Bir iş yeri açabilmek ve bir servislik alabilmek için belli standartlar var. Bu standartlara uygun iş yeri bulmakta sıkıntı yaşanıyor. 150 metreden 900 metrekareye kadar kapalı alanları ve bir o kadar da açık alanları olan iş yerleri planlandı. Bu sanayi sitesi yaklaşık 700 dönümlük alan üzerinde kurulacak. Esnafın tercihine göre 150 metreden 900 metreye kadar kapalı ve açık alanları olan iş yerleri oluşacaktır” dedi.
“Modern bir projeyi Van’a kazandırdık” Van Gölü Orta Ölçekli Küçük Sanayi Kooperatif Başkanı Fahri Solmaz ise, kentin ihtiyacı doğrultusunda esnafın imalat yapabileceği ve geleceğe ışık tutacak modern bir projeyi Van’a kazandırdıklarını dile getirdi. Orta ölçekli sanayi sitesinin ihalesi yapıldıktan sonra 3 yıl içinde tamamlanacağını bildiren Solmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tamamlanan sanayi sitesindeki iş yerlerinin kurası çekilecek. Sanayi sitemiz Kalecik mevkiinde çevre yolu güzergahına sıfır 700 dönümlük alanda kurulacaktır. Sitenin sosyal tesisleri, idare binası, aile sağlık merkezi, spor salonları gibi alanlarının yanı sıra içerisinde bir de mesleki lise olacak. Bu sayede oradaki esnafımız bir yandan atölyelerde çalışacak, bir yanda da orada eğitim görecek vasıflı insanlar haline gelecektir.”
İlgili Foto Galeriler
Hüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete DoyuracakHüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete Doyuracak
Yerli Bomba Atarlar Kışla YolundaYerli Bomba Atarlar Kışla Yolunda
Akçakoca'da Balıkçılar Karadeniz'den 40 Ton Palamutla DöndüAkçakoca'da Balıkçılar Karadeniz'den 40 Ton Palamutla Döndü
Balıkçılar Vira Bismillah Dedi Kasalar Hamsiyle DolduBalıkçılar Vira Bismillah Dedi Kasalar Hamsiyle Doldu
Türk Yapımı Milli Tüfek ABD'nin Tahtını SarsacakTürk Yapımı Milli Tüfek ABD'nin Tahtını Sarsacak
Katardan Türkiyeye 15 Milyar Dolarlık YatırımKatardan Türkiyeye 15 Milyar Dolarlık Yatırım
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı