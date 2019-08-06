Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Vali fındık bahçesine girdi, beline sepet bağlayarak fındık topladı

Vali fındık bahçesine girdi, beline sepet bağlayarak fındık topladı

VALİNİN VE PROTOKOLÜN FINDIK TOPLAMASI

Tarım Çocuk İşçi 

-VALİ İLE RÖP.
-MİLLETVEKİLİ İLE RÖP.
-GENEL DETAY

( GİRESUN )- Giresun’da fındık hasat başlangıcı yapıldı GİRESUN

- Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Bayraktar Orhaniye köyünde bir fındık bahçesinde sembolik fındık hasat başlangıcı yaptı. Beline sepet bağlayarak fındık toplayan Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, fındık fiyatının 17 lira açıklanmasının üreticinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Giresun’da rekoltenin 90 bin ton civarında olabileceğini de belirten Vali Sarıfakıoğulları, “Öncelikle bölgemize bir hasat dönemi daha hayırlı olsun. Alınan karar doğrultusunda ayın 3’ünde 0-250 metre kodunda başladı, 250-500 metre kodunda ise ayın 8’i itibarıyla başlıyoruz. Ayın 13’ü itibarıyla da 500 metre üzerindeki fındık bahçelerinde başlanacaktır. İlimizde bu yıl 90 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Bilindiği gibi taban fiyat Giresun kalite için 17 lira. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan bu fiyat çiftçilerimizi mutlu etmiştir” dedi.
Mevsimlik tarım işçileri için her yıl olduğu gibi bu yılda geçici konaklama merkezleri oluşturduklarını da ifade eden Vali Sarıfakıoğulları, “Geçici tarım işçilerimiz için her yıl olduğu gibi geçici barınma merkezlerimizi oluşturduk. Buralarda her türlü sosyal imkanlar,Her türlü ihtiyaçlarını karşılayacakları fiziki şartlar müsait.Bununla birlikte çocuk işçiliği konusunda uyarılarımızı tekrar yapmak istiyorum. Çocukların yeri çalışma alanları değil oyun alanlarıdır” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Türkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola ÇıktıTürkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola Çıktı
Türk Firma Dünya Liderine işi ÖğretecekTürk Firma Dünya Liderine işi Öğretecek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı