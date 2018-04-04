Vakıf Katılım'ın Batman şubesi açıldı

- Vakıf Katılım Şubesi dış görüntüsü - Vali Ahmet Deniz'in karşılanması - Kurdele kesimi - Vali Ahmet Deniz'in açıklaması - Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş ile röportajVakıf Katılım Batman şubesi açıldı - Batman Valisi Deniz: - " Şehrin güveni açısından, huzurun açısından yatırım yapılıyor olması da güzel bir mesaj. Bütün yatırımcılara geç kalmayın diyoruz; fabrika olsun, sanayi olsun, banka olsun şuan tam zamanı" - Vakıf Katılım Genel Müdürü Göktaş: - "Geçmişte bu bölgede toplanan paralar batıda değerlendirilirdi. Artık bölgenin kaynakları bölgeye değer katmak üzere kullanılıyor hatta bölge dışından toplanan kaynakların da buraya doğru akması söz konusu" - "Son gelişmeler gösteriyor ki bölgenin cazibe merkezi olması yönünde gittikçe artan bir değeri var. Bunu çok net görüyoruz. Bu yüzden de Vakıf Katılım olarak Batman 'da ilk şubemizi açıyoruz"BATMAN (AA) - Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı Vakıf Katılım, Batman Şubesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Batman Valisi Ahmet Deniz, banka, fabrika ve sanayici işadamlarına çağrıda bulunarak bölgeye yatırım yapma zamanı olduğunu söyledi.
Bölgeye artık huzurun hakim olduğunu vurgulayan Vali Deniz, "İlimizde yeni bir kuruluun açılmış olması çok önemli özellikle de istihdam açısından da önemli. Şehrin güveni açısından, huzurun açısından yatırım yapılıyor olması da güzel bir mesaj. Bütün yatırımcılara geç kalmayın diyoruz; fabrika olsun, sanayi olsun, banka olsun şuan tam zamanı." ifadelerini kullandı.Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş ise artık bölgenin kaynaklarının bölgede yatırıma dönüşeceğini söyledi.
Vakıf Katılım'ın tamamının Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı faizsiz bir katılım bankası olduğunu belirten Göktaş, şunları kaydetti:"Vakıf Katılım olarak temel prensibimiz, ilde, yörede topladığımız kaynakları ve fazlasını o yöreye kullandırma gayreti içindeyiz. Geçmişte bu bölgede toplanan paralar batıda değerlendirilirdi. Bu yavaş yavaş dönüşüyor bunu görmek memnuniyet verici. Artık bölgenin kaynakları bölgeye değer katmak üzere kullanılıyor hatta bölge dışından toplanan kaynakların da buraya doğru akması söz konusu. Son gelişmeler de gösteriyor ki bölgenin cazibe merkezi olması yönünde gittikçe artan bir değeri var. Bunu çok net görüyoruz. Bu yüzden de Vakıf Katılım olarak Batman 'da ilk şubemizi açıyoruz. Bunu yakın zamanda inşallah Adıyaman, Siirt şubeleri de takip edecek." - "Hükümetin her türlü projesini desteklemek istiyoruz""Hükümetimizin belirli alanlarda belirlediği planlar vardır sektörler alanında; sanayi, eğitim, ithal ikamesi, enerji gibi alanlarda ülkemizin çok ciddi yatırımları var ve çok ciddi de ihtiyaç ve açığı var." diyen Göktaş, "Bu açığı kapatmak adına hükümetin her türlü projesini desteklemek istiyoruz. Yine bu bölgede bu konulardaki projeler olursa da birlikte destekliyor olacağız. Bu aslında hükümetin bölgeye duyduğu güveni de gösteren bir husus. Biz bir kamu bankası olarak doğudaki illerde şubeleşmeyi göze aldığımıza göre devletin burada endişesi elhamdülillah kalmadı." şeklinde konuştu. - "Erken kalkan yol alır"Türkiye'nin komşu ülkelerindeki iç savaşların bitmesi ile birlikte bölgede ciddi yatırımların gündeme geleceğinin altını çizen Göktaş, batıdaki bölge insanlarına çağrı yaparak bölgeye yatırım yapma zamanı olduğunu söyledi.
Göktaş, "Özellikle bölgenin batıdaki insanına seslenmek lazım. Öncelikle onların buraya gelip de buralara yatırım yapması lazım. Onun dışında da mutlaka farklı fırsatlarda olacaktır. İnşallah çevremizdeki bu savaş bittiğinde bu bölgeler çok çok değerlenecek ve oradaki her şeyi inşa edecek olan buraların insanlarıdır. Amerikalı Amerika'dan gelip buralarda çalışamaz. İşi onlar alabilirler ama sonuçta işi biz yapacağız. Böyle bakıldığı zaman bölge şuan ki haliyle de yatırımcılar için de çok büyük bir fırsatı içinde barındırıyor. Erken kalkan yol alır, erken gelen de bu fırsattan daha çok yararlanacaktır." diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından Batman Valisi Ahmet Deniz, Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy birlikte açılışı gerçekleştirildi.