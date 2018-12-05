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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Üzümün değeri 'örtü altında' katlandı - MANİSA İzle

Üzümün değeri 'örtü altında' katlandı - MANİSA İzle

Üzümün değeri "örtü altında" katlandı - MANİSA - Aralık ayında bağlarda yapılan hasattan detaylar - İşçilerin üzümleri toplaması, kasalar yerleştirmesi - Kasalara konulan üzümlerin traktörlere yüklenmesi - Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen'in röportajı - Bağdaki İşçilerden Leyla Gökgöz'ün röportajı - Manisa 'da sezon içinde toptan kilosu ortalama 2,5 liradan satılan sofralık üzüm, örtü altına alınarak hasadının ötelenmesi sayesinde aralık ayında kilosu 5 liradan alıcı buluyor - Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen: "Türkiye'de üzümün olmadığı dönemde piyasaya üzüm veriyoruz. Bu iş kullandığımız örtü sayesinde oluyor"MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Türkiye'nin sofralık üzüm üretim merkezlerinden Manisa 'nın Sarıgöl ilçesinde normalde ağustos ayında hasat edilmesi gerekirken örtü altına alınan ve olgunlaşması geciktirilen sofralık üzümler, yılbaşı öncesi normal fiyatını ikiye katlayarak pazara sunuluyor.Sarıgöl'de kayıt altındaki 115 bin dönüm bağda, kış gelmesine rağmen hasat sürüyor. Sonbaharın geride kalması, kış mevsiminin başlamasıyla sararan bağlardaki hasat, görsel şölen oluşturuyor.Sabahın erken saatlerinde bağlara giren işçiler, ağustos ayında asmaların üzerine örtülen ve kanaviçe adı verilen örtülerin altına girerek asmaların üzerinde kalan son üzümleri kesiliyor.Özenle kasalara yerleştirilerek işletmelere giden üzümler, yılbaşı sofralarında tüketilmek üzere soğuk hava depolarında bekletiliyor. - "Yılın son üzümleri"Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak havaların meyvesi olan üzümü, örtü kullanarak kış mevsiminde hasat ettiklerini belirtti.
Ürünün olgunlaşmaya başladığı dönemde tüm ovanın asmaların üzerine örtülen kanaviçeler sayesinde beyaz gelinliğe büründüğünü, olgunlaşma süreci yavaşlatılan üzümün hasadının aralık ayına kadar uzatıldığını aktaran Ülgen, şu bilgileri verdi:"Bugün artık yılın son ayındayız, hasat halen devam ediyor, işçimiz halen üzüm kesiyor. Hasadımız aralık ayının ortasına kadar sürer. Bağlarımızda 5 bin ton daha malımız var. Yağış da olsa bağları örttüğümüz için hasat bu dönemde yapılabiliyor. Bu ürünü ağırlıklı olarak yılbaşı sofralarına göndereceğiz." dedi.
- Örtü altından çıkan üzüm: 5 liraYılda ortalama 500 bin ton sofralık üzüm ürettiklerine dikkati çeken Ülgen, bu yıl fiyatların üreticiyi tatmin ettiğini dile getirdi.Ağustos ayında bağdan toptan olarak kilogramı 2,5 liradan satılan üzümün bugünlerde 5 liraya alıcı bulduğunu anlatan Ülgen, "Üzümlerimiz çok kaliteli, iyi tarım yapıyoruz. Türkiye'de üzümün olmadığı dönemde piyasaya üzüm veriyoruz. Bu iş kullandığımız örtü sayesinde oluyor. Bu fiyat seviyesi devam ederse çiftçimiz rahatlayacak, borçlarımızı ödeyebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Salar Tarım Muhabir Yılbaşı Kış Mevsimi 

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