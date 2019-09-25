Uysal: 'Faiz indirimlerinin ardından kredi büyüme oranında canlanma oldu' - ANKARA
Uysal: "Faiz indirimlerinin ardından kredi büyüme oranında canlanma oldu" - ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Ankara Sanayi Odası eylül ayı meclis toplantısında konuştu. (2)Uysal: "Faiz indirimlerinin ardından kredi büyüme oranında canlanma oldu. Önümüzdeki dönemde kredi piyasasındaki canlanma daha belirgin hale gelecek."
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım