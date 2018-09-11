Ürettiği elektriği sisteme, yumurtaları Irak'ın kuzeyine satıyor - BİLECİK İzle

- Üretimden genel ve detay görüntüler - Firma yöneticisi Erman Özcan'ın açıklamasıÜrettiği elektriği sisteme, yumurtaları Irak'ın kuzeyine satıyor - Bilecik 'in Bozüyük ilçesi Bozalan köyünde 35 yıl önce kurulan bir firma, geçen yıl yatırım teşvikinden yararlanarak hayata geçirdiği güneş enerjisi santrali sayesinde kendi elektriğini ürettiği tesiste yıllık 30 milyon adet de yumurta elde ediyor - Firma, yumurtaların genellikle tamamını Irak'ın kuzeyindeki kentlere, elde ettiği enerjinin yüzde 85'ini de ulusal sisteme satıyorBİLECİK (AA) - Bilecik 'in Bozüyük ilçesine bağlı Bozalan köyünde yumurta üretimi üzerine 35 yıl önce kurulan ve geçen yıl faaliyete geçirdiği güneş enerjisi sistemiyle kendi elektriğini üreten firma, Irak'ın kuzeyindeki kentlere yıllık 30 milyon yumurta satarken, elde ettiği enerjinin de yüzde 85'ini ulusal sisteme veriyor.1983 yılında 4 bin tavukla üretime başlayan firma, bugün bir bölümü yumurtalık olmak üzere günlük 240 bin adetlik kapasiteyle üretim yapıyor. Çevreci üretimi benimseyen firma, elektriğini kendi üretiyor, tarım sektörüneyse içeriği zengin tavuk gübresi veriyor.Firma yöneticisi Erman Özcan, AA muhabirine, tüm yatırımlarını memleketlerine yaptıklarını ve zaman içinde büyüdüklerini anlattı.Bugün civciv üretip satar noktaya geldiklerini belirten Özcan, "35 yıldır sektörün içindeyiz. İlk kurulduğumuz yıllarda dışarıdan yem tedarik ediyorduk. İlk önce kendi yem tesisimizi kurduk, çevremizden sağlayabildiğimiz kadarıyla hammaddemizi bu bölgeden tedarik etmeye çalışıyoruz. İnsanlarımıza da faydamız olsun istiyoruz." dedi. - Entegre tesis kurdularBozalan köyünün girişinde kurulu 10 dönümlük bir alanda üretim yaptıklarını dile getiren Özcan, şöyle devam etti:"Aslen buralıyız. O yüzden de bu topraklara yatırım yapmak istedik. Entegre bir tesisimiz var. Kendi yemimizle yumurta üretiyoruz. Yılda 30 milyonun üzerinde yumurta alıyoruz. Ağırlıklı ihracatımız Irak'ın kuzeyindeki kentlere oluyor. Genellikle üretimimizin tamamını Kuzey Iraklılar yiyor. Kuzey Irak'ın yumurtası Bozalan köyünden oluyor. Bazı dönemlerde Dubai ve Katar'a da gidiyor ancak düşük miktarlarda."Devletin sunduğu yatırım teşviki imkanlarından yararlanarak geçen yıl kasım ayında tesise güneş enerji santrali kurduklarını vurgulayan Özcan, "İhtiyacımız olan elektriğimizi de kendimiz üretiyoruz. Yıllık 1,5 milyon kilovatsaat elektrik üretimimiz var. Bunun sadece yüzde 15'ini biz kullanıyoruz. Geri kalanını sisteme satıyoruz. Bu da maliyetlerimize olumlu yansıyor." diye konuştu. Özcan, Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansından (BEBKA) sağladıkları destekle atık olarak çıkan gübreleri tarımda kullanabilir organik gübreye dönüştürdüklerini bildirerek, "Zengin içeriğiyle gübreyi, meyve ve sebze üreten bölge çiftçisine sunuyoruz. Türkiye'deki toprakların birçoğunun organik madde içeriği düşük. Bizim gübremizse bu açıdan çok zengin. Biz kazanıyoruz ama kazanırken fayda da sağlıyoruz." ifadesini kullandı.