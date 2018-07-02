"Üreticilerimiz ÇAYKUR'un çağrılarına uysun" - RİZE - Çay toplama ve işleme çalışmalarından görüntüler - Rize Ziraat Odası Başkanı Paliç'in açıklamaları "Üreticilerimiz ÇAYKUR'un çağrılarına uysun" - Rize Ziraat Odası Başkanı Paliç: - "ÇAYKUR'un 'ucuz fiyata çay satmayın' çağrılarına vatandaşlarımızın uymalarını rica ediyoruz"RİZE (AA) - Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, üreticilerin ÇAYKUR'un "ucuz fiyata çay satmayın" çağrılarına uymalarını istedi.Paliç, Ziraat Odasında düzenlediği basın toplantısında, bazı özel sektör çay fabrikalarının fiyatı düşürme kararı aldığını belirtti. Vatandaşları bu konuda uyaran Paliç, "Özel sektör kendi aralarında bazı kararlar alarak ÇAYKUR'un 2 lira 45 kuruşa aldığı çayı çok daha düşük rakamlara hatta duyduğumuza göre 1 lira 80 kuruşa kadar alma kararı almışlar. Bu vatandaşımızın ve yaş çay üreticimizin aleyhine olmuştur." dedi. Bundan dolayı bütün odaların rahatsız olduğunu belirten Paliç, şunları kaydetti:"Zaman zaman ÇAYKUR'un 'ucuz fiyata çay satmayın' çağrılarına vatandaşlarımızın uymalarını rica ediyoruz. Özel sektörün hepsi böyle bir fırsatçılık yapmadı. İçlerinde çok iyi, çok dürüstleri de var. Fiyat düşürmeyen özel sektöre teşekkür ediyoruz. Fiyatı düşürenler konusunda biraz daha insaflı olmalarını bekliyoruz. Bu üreticiler bunların müstahsilidir. Bu üreticiler sadece bugün değil yine kendilerine lazımdır."