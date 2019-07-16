Ünlülerin kestane balı Ordu'dan İzle

-sağım yapılırken görüntü

-röportaj



( ORDU - ÖZEL)- Kestane balı üreticilerin yüzünü güldürdü ORDU



- Ordulu bal üreticileri kestane balı sezonunun kendileri açısından çok iyi geçtiğini, ürettikleri balı genellikle ünlü kişilere gönderdiklerini söyledi.



Ordu’nun Fatsa ilçesi İslamdağ Mahallesi'nde arıcılık yapan Abdulkadir Yirmebeşoğlu, “Kestane balı her derde deva. Düzenli tüketimi yapıldığında sağlıklı yaşamın en başındaki ürün geliyor. Vatandaşlarımız da kestane balını çok iyi biliyor ve o yüzden tüketimini gerçekleştiriyor” dedi.

Ünlülere gönderiliyor Balcı Abdulkadir Yirmebeşoğlu yaptığı açıklamada, “Kestane balı sezonu bizim açımızdan çok iyi geçti. Kestane ballarımızın sağımını yaptık, satışını yapmaya başladık. Allah’a binlerce şükür, bizlerin yüzünü bu yıl da güldürdü. Ürettiğimiz balları Fatsa ilçemizden ünlü kişilere gönderiyoruz. Sanatçılara, futbolculara, boksörlere ve güreşçilere. Kestane balının sağlık açısından çok yararlı olduğunu herkes iyi bilir" diye konuştu.

Katkısız ve şekersiz Sezonun balcılar açısından iyi geçtiğini ifade eden Yirmebeşoğlu, "Beklediğimiz hasadı kilo bazında yaptık. Bu ballarımızı isteyene kargo ile de Türkiye’nin her yerine hatta yurt dışına bile gönderiyoruz. Kestane balı 40 derde devadır. Kestane balını katkısız ve şekersiz üretiyoruz. Uzun yıl yaşamanın sırlarından biri de kestane balı tüketiminin çok olmasıdır. Kestane balında arıcılar kovanları başına istediklerinden daha fazlasını hasat yaptılar. Bereketli sezon geçirdik ve 120 TL’den kilosunu satıyoruz" şeklinde konuştu.

Karakovan balcılığı da yaptığını ifade eden Yirmibeşoğlu, “Yaylada da arıcılık yapıyoruz. Sağımlarını yaptık ve onu da satıyoruz. Vatandaşlarımıza sağlıklı ve kaliteli bal yapmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

