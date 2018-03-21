Unibike 2018 için geri sayım başladı

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( İSTANBUL )- ''Ülkemizde yaklaşık 40 milyon aktif olarak bisiklet kullanılmakta'' İSTANBUL



- Ömer Kafkas, ''Ülkemizde yaklaşık 40 milyon aktif olarak kullanılan bisiklet bulunmakta. Bu sektör yaklaşık 20 bin kişiye ekmek sağlamakta. Bisiklet aktif kullanımıyla doğaya, spora, sağlığa, kültüre, turizme ve sanayiye katkıları olan çok ciddi bir araç'' dedi.

29 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Yenikapı Avrasya Gösteri ve Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan 'Unibike Bisiklet ve Bisiklet Ekipmaları Fuarı' için geri sayım başladı.

Thor Expo Fuarcılık Pazarlama Direktörü Ömer Kafkas ve Thor Expo Fuarcılık Yönetim Kurulum Üyesi Fırat Günay fuar hakkında bilgiler verirken, bisikletin Türkiye'deki kullanım oranı ve bisikletin sağladığı faydalar hakkında açıklamalarda bulundu. ''Ülkemizde yaklaşık 40 milyon aktif olarak kullanılan bisiklet bulunmakta'' Bisikletin kültürün ve gelişmişliğin simge araçlarında bir tanesi olduğuna dikkat çeken Ömer Kafkas, ''Ülkemizde yaklaşık 40 milyon aktif olarak kullanılan bisiklet bulunmakta. Bu sektör yaklaşık 20 bin kişiye ekmek sağlamakta. Bisiklet aktif kullanımıyla doğaya, spora, sağlığa, kültüre, turizme ve sanayiye katkıları olan çok ciddi bir araç. Günden güne bu sektörün hak ettiği yerde olması için bütün bisiklet marklarıyla birlikte bizde çaba sarf ediyoruz. Daha önce bisiklet markaları kendileri için farklı fuarlarda bir takım imkanlar bulmuş olsa da sadece bisikletin işlendiği, sadece bisikletseverlerin ve bisiklet marklarının kurguladığı ilk fuar. Burada içerikte bisikletten başka hiçbir şey yok. Markaların çok ciddi katılımı var. Aktivitelerimizin içinde pedalsız denge bisikletlerinden tutun 2-3 kişilik bisikletleri kullanımıyla gerçekleşecek pek çok aktivitemiz olacak. Herkesi bu coşkuyu yaşamaya bekliyoruz'' şeklinde konuştu.

''Türkiye'nin ilk bisiklet fuarı'' Unibike 2018'in Türkiye'nin ilk bisiklet fuarı olduğu belirten Kafkas, ''Hazırlıkları yaklaşık 1 yıldan beri devam etmekte. Türkiye'de herkesin kendi ile ilgili bir şey bulabileceği bir fuar hazırlıyoruz. Sektörün bu anlamdaki ilk büyük fuarı. Fuar 4 gün sürecek. Burada ziyaretçiler için bisiklet ile ilgili şovlar, gösteriler ve aktiviteler hazırlandı. Dünyadan önemli bisiklet markalarının katıldığı çok nitelikli fuar. 30 bin metrekarelik bir alanda gerçekleşecek. 10 bin metrekaresi kapalı ve 20 bin metrekaresi açık olacak. Açık alanda bisikletseverlerin yeni modelleri deneyebileceği, istediği aktiviteleri yapabileceği ve birçok şovu izleyebileceği çeşitli gösteriler hazırlıyoruz. Yaş sınır olmaksızın fuara katılan herkesin kendiye ilgili bir şeyler bulabileceği bir fuar hazırlıyoruz. Bisiklet ve sporseverleri burada ağırlamaktan mutluluk duyacağız'' dedi.

''Çok ekonomik fiyatlara ve bir daire fiyatına sahip olabileceğiniz bisikletler var'' Fırat Günay ise şöyle konuştu: ''Bu fuar, Türkiye'nin ilk defa kendine özgü fuarı olacak. Sadece bisiklet fuarı olmayı arzulamadık, dışarıda etkinlik alanları, insanların daha ekonomik şekilde bisiklet almaları için farklı imkanlar sağladık. Bu alanda dedeler torunlarıyla, babalar çocuklarıyla, anneler kızlarıyla ve herkes birbirleriyle yarışacak. Hızlı gidenin değil yavaş gidenin, sağa çevirenin değil sola çevirenin dönebildiği farklı organizasyonlar olacak. Bizi heyecanlı bir süreç bekliyor. Çok ekonomik fiyatlara ve bir daire fiyatına sahip olabileceğiniz bisikletler var. 4,5 kilogram bisikletlerin sergileneceği, yaklaşık 20 bin euroluk bisikletlerin olduğu aynı zamanda da 300 TL'lik bisikletlerin olduğu fuar bekliyor. Hepsinin bir arada olduğu ve bütün bisikletlere insanların dokunabildiği bir fuar olacak''. Bisikletin hem bir ulaşım aracı hem de bir spor aracı olduğuna vurgu yapan Günay, ''Bisiklet, ekonomik olarak büyük katkılar sağlayan, bazı ülkelerin ekonomisini kalkındıran bir araç. Bu tip organizasyonlar olduğu sürece insanların bisiklete karşı duyarlılığı biraz daha artacak. Bakanlıkların bisiklet hediyeleri ettiği dönemdeyiz. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı da bisiklete önem gösteriyor. Bu organizasyonları olduğu sürece bisiklet kullanıcıların gittikçe artacağını düşünüyoruz'' ifadelerini kullandı.

