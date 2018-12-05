Uluslararası Saraybosna Havalimanı'nda 1 milyon yolcu rekoru - SARAYBOSNA Haberi
- Uluslararası Saraybosna Havalimanından detaylar - Havalimanının bir milyonuncu yolcusu Aida Brino'ya ödül takdimi - Brino'nun açıklaması - Uluslararası Saraybosna Havalimanı Müdürü Armin Kajmakovic'in açıklaması - THY Saraybosna Müdürü Ahmet Salih Kansu'nun açıkalaması - Uluslararası Saraybosna Havalimanı'ndan uçan bir milyonuncu yolcu, THY'nin İstanbul seferine bilet alan Aida Brino olduSARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek 'in başkentindeki Uluslararası Saraybosna Havalimanı, bu yıl bir milyona çıkan yolcu sayısıyla rekor kırdı.Uluslararası Saraybosna Havalimanı'ndan seyahat eden bir milyonuncu yolcu, Türk Hava Yolları'nın (THY) TK 1002 sayılı İstanbul seferi yolcularından Aida Brino oldu.Bu vesileyle çift yönlü Saraybosna - İstanbul uçak bileti ve hediye çeki kazanan Brino, havalimanında yaptığı açıklamada, İstanbul'a iş nedeniyle gittiğini aktararak, "Bu tarz şeyleri gazetelerde okumuştum. Bir milyonuncu yolcu olmak inanılmaz ama bir o kadar da güzel bir his." ifadelerini kullandı.Uluslararası Saraybosna Havalimanı Müdürü Armin Kajmakovic de bir milyon yolcuya ulaşmış olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bir milyonuncu yolcumuzu tebrik ediyorum. Bu vesileyle en önemli stratejik partnerlerimizden biri olan THY'yi de tebrik etmek istiyorum. Uluslararası Saraybosna Havalimanı yolcularının yüzde 20'si THY yolcusu. Bir milyonuncu yolcumuzun da THY'den olması tesadüf değil." diye konuştu. THY Saraybosna Müdürü Ahmet Salih Kansu ise global bir havayolu şirketi olan THY'nin 22 yıldır Saraybosna'ya uçtuğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yolcumuz arttı. Özellikle son yıllarda Arap ülkelerinden ve Uzak Doğu'dan ciddi yolcu alıyoruz. Bosna'ya ve Balkan ülkelerine gezmeye gelenler oralardaki tur operatörlerinin yaptığı turlarla geliyor. Memnunuz, mutluyuz. Bundan sonraki yıllarda da bölgedeki gelişmelere bağlı olarak yolcu sayımızı arttıracağımızı düşünüyoruz." Bosna Hersek 'in en büyük ve en önemli havalimanı Uluslararası Saraybosna Havalimanı, geçen yıla oranla yüzde 9 artış göstererek, 2017'de 900 bin olan yolcu sayısını yıl sonu gelmeden bir milyona çıkardı.