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12 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Uludağ Ekonomi Zirvesi iptal oldu

Uludağ Ekonomi Zirvesi iptal oldu

- Uludağ Monte Baia Otel Genel Müdürü Murat Üner ve esnaf röportaj

Hafta Sonu Ekonomi Dünyası 

-- Uludağ'da pistlerden ve kayakçılardan detay

( BURSA - ÖZEL)- Bu yıl Uludağ'da 9'uncusu düzenlenecek olan Ekonomi Zirvesi, korona virüsü sebebiyle iptal edildi BURSA

- Türkiye’nin önemli iş ve ekonomi dünyası faaliyetlerinden biri olan Uludağ Ekonomi Zirvesi, korona virüsü sebebiyle iptal edildi. 20-21 Mart tarihinde Uludağ'da yapılması planlanan Ekonomi Zirvesi, korona virüsünün Türkiye'ye gelmesiyle birlikte alınan tedbirler doğrultusunda iptal edildi. Diğer yandan oteller de sezonu erken kapatmak zorunda kaldı. Uludağ Monte Baia Otel Genel Müdürü Murat Üner, bu sezonu diğer yıllara göre erken kapatacaklarını belirterek, ''Otelimizi ne yazık ki bu hafta sonu kapatmak zorunda kalıyoruz. Malum, ülkemizce korona virüsü endişesi oldu. Herhangi bir sıkıntımız yok. Uludağ'da henüz herhangi bir şey yok. Hükumetin aldığı tedbirler gereği, mesela önümüzdeki hafta Ekonomi Zirvesi olacaktı burada, fakat alınan kararla senelerdir yapılan bu zirve iptal oldu. Dediğim gibi herhangi bir sıkıntı yok, ama alınan tedbir konusunda iptal edilmesine lüzum duyulmuş'' dedi.
Durumu değerlendiren Uludağ esnafı da, alınan karar sonucu sezonu erken kapatacaklarını, tedbirlerin alınmasının turizm ve Uludağ için önemli olduğunu belirtti.

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