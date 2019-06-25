Uludağ'a hem tatil hem Fashion Show için 5 bin Rus gelecek İzle



- Özgün iş modeli kimliğiyle tüm dünyada adından söz ettiren, Türkiye'de düzenlenen en büyük moda ve fuar organizasyonu Dosso Dossi Fashion Show, Ocak ayında Bursa Uludağ’da yapılacak. 5 bin Rus, hem tatil hem de tekstil ticareti için 2020 kış sezonunda Uludağ'da olacak. İş ile tatili birleştiren, yüzlerce markayı binlerce müşteri ile buluşturan dev organizasyon Dosso Dossi Fashion Show geçtiğimiz haftalarda Antalya’da yapılmasının ardından ikinci buluşmasını 9-15 Ocak 2020’de Bursa Uludağ’da yapacak. Yılda 2 organizasyon gerçekleştiren ve en son Antalya’da 30 ülke 200 şehirden hazır giyim alıcısını ünlü markalarla buluşturan Dosso Dossi, 300 Türk tekstil markasının ürünlerini “Business Holiday” konseptiyle 30 ülkedeki hazır giyimcilere pazarlıyor. Ticari ilişkilerin yanında organizasyonun gerçekleştirildiği şehrin tanıtımına da önemli katkılar sağlayan organizasyon yeniden Bursa’ya geliyor. Organizasyon kapsamında Bursa'da şehir merkezinde fuarlar planlanırken, konaklama, şov ve konserler ise Uludağ'da yapılacak. Uludağ’ın uluslararası tanıtımına da katkı sağlayacak organizasyonda çoğunluğunu Rus turistlerin oluşturacağı yaklaşık 5 bin kişiye Türkiye'de kış tatilinin de en güzel şekilde yapılabileceği gösterilmiş olacak. Bursa cazibe merkezi Bursa’nın turizmden hak ettiği payı alması hedefiyle uluslararası tanıtıma büyük önem verdiklerini hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, önümüzdeki yıl ocak ayında yapılacak Dosso Dossi Fashion Show’u da tanıtım açısından çok önemsediklerini söyledi.



Bursa’nın İpekyolu ve Baharat yollarının kesişme noktasında olmasından dolayı tarih boyunca cazibe merkezi olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Osmanlı döneminde en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Bursa, Cumhuriyet döneminde de bu özelliğini sürdürdü. Bu dönemin en görkemli fabrikası biliyorsunuz 1938 yılında açılan merinos fabrikasıydı. Tekstil ve hazır giyim sektörü, 1980 yılında uygulamaya başlanan politikalarla büyümeye başladı.

Bugün, kumaştan ipliğe geniş bir yelpazede sadece Türkiye’nin değil, dünyanın birçok ülkesinin tekstil ihtiyacı Bursa’dan karşılanıyor. Tekstil dokumacılığının başladığı bu şehir, sektörel anlamda büyük gelişim kaydetti.

Bursa tekstil sektörü, ileri teknolojisi ve yüksek kapasiteli sanayi tesisleri ile ülke ve bölge ekonomisinin en önemli itici gücünü oluşturmaktadır” dedi.

Teknoloji ve tasarım Başkan Aktaş, 2018 yılında Bursa’daki tekstil firmalarının, yaklaşık 1 milyar dolar değerinde kaydedilen Türkiye geneli tekstil ve hammaddeleri ihracatının yüzde 13’ünü karşıladığını belirterek, Türkiye geneli 724,9 milyon dolar olan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ihracatının yüzde 4’ünün de Bursa’dan karşılandığını ifade etti.

Tekstil sektörü ile sanayileşmeye başlayan Bursa’nın tekstil ihracatında yakaladığı artışın, Ar-Ge, teknoloji ve tasarım yatırımlarıyla gerçekleştiğini vurgulayan Aktaş, “Yapılan Ar-Ge ve inovasyon yatırımları Bursa’yı dünyada hem mekân tekstilleri hem de giyim tekstilleri sektöründe moda ve trendlerin belirlendiği en önemli merkezlerden biri haline getirmiştir. Ocak ayında ev sahipliği yapacağımız Dosso Dossi Fashion Show da hem tekstildeki gücümüzü hem de Uludağ gibi bir turizm değerimizi uluslararası vitrine çıkaracak” diye konuştu.

(SD-SA-İHS)

