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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Sırbistan'da - BELGRAD Haberi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Sırbistan'da - BELGRAD Haberi



: - Görüşmeden detaylarUlaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Sırbistan'daBELGRAD (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Başbakan Yardımcısı ve İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Zorana Mihajlovic ile görüştü.Hükümet binasındaki baş başa görüşmenin ardından, heyetler arası görüşme de gerçekleştirildi.
Heyetler arası görüşmeye Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Lajic de katıldı.

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