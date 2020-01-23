Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'dan Kırıkkalelilere hızlı tren müjdesi İzle

-Bakan Turhan, imza defterini imzalarken

-Bakan Turhan, makam geçerken

-Bakan Turhan'ın açıklamaları

-Başkan Saygılı'nın açıklamaları

-Başkan Saygılı, hediye verirken



( KIRIKKALE ) KIRIKKALE



- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kırıkkale’nin kısa bir süre içerisinde Yüksek Hızlı Tren (YHT) hizmetine kavuşacağının müjdesini verdi. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’yı makamında ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kırıkkalelilere Yüksek Hızlı Tren (YHT) müjdesi verdi. Turhan, şehirlerarası yapılan yolların kapasitesinin dolmasıyla birlikte refah seviyesinin ve ülkede ticari hareketliliğinin arttığını söyledi.



AK Parti iktidarı döneminde Türkiye’nin güzel hizmetler aldığını ve Kırıkkale’nin bu hizmetlerden faydalandığını kaydeden Turhan, hizmetlerin bundan sonra da devam edeceğini aktardı. “Bu yollarda dönen tekerler milletimizin zaferinin işaretidir” Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tiren (YHT) şantiyesinde projenin gidişatı ile ilgili bilgi almak için Kırıkkale’ye geldiğini belirten Turhan, şunları kaydetti: “Büyük şehirlerimizin yakın civarındaki yollar şehir içi trafiği ile şehir bölgesel trafik ile yaptığımız yollar kapasitesini dolduruyor. Demek ki insanımızın refah seviyesi artıyor. Demek ki ülkemizde ticari hareketlilik var. Bu yollarda dönen tekerler milletimizin zaferinin işaretidir. Teker dönüyorsa iş vardır. Ticaret vardır. Hayat vardır. Eğer yollarda trafik yoksa demek ki ekonomi durmuş. Ben bir kara yollarından gelen kişi olarak 90’lı yıllarda bunu yaşardık. 90’lı yıllar biliyorsunuz ülkemizin ekonomisinin çok zikzaklı dönemleridir. Bir yıl büyür, iki yıl küçülür. Biz de yollardan geçen araçlarımızı saydığımız da hep ekonomi iyi değil derdik. Yolda trafik yoksa, kamyon yoksa, tır yoksa, mal sevkiyatı yoksa. Hamd olsun şimdi ülkemiz sadece ülke içindeki mal harekatı ile değil, bizim ülkemiz üzerindeki yaptığımız yolların güvendiği standardı kontrolü sayesinde transit trafik bütün Orta Asya, Güney Asya, Orta Doğu bizim yollarımızdan Avrupa’ya veya Afrika’ya gidiyor bu güzel bir şey” "Ankara-Kırıkkale arasındaki yolumuzu iki çarpı iki olan yolu iki çarpı üç hale getiriyoruz" İlk etapta Ankara-Delice kara yolunu iki çarpı üç hale getireceklerini belirten Turhan, “Biz dolayısıyla tekrar Kırıkkale’ye gelecek olursak Ankara-Kırıkkale arasındaki yolumuzu iki çarpı iki olan yolu iki çarpı üç hale getiriyoruz. Ama biliyoruz ki bu da yetmeyecek. Bu yollarda daha fazla sıkıntı çile çekmeye gerek kalmadan, insanlarımızı yollarda yorulmadan, tıkanmadan yeni yapacağımız oto yollarla birlikte daha hızlı gideceği yere gidecek. Bunun devamı var. İlk etapta Ankara-Delice arasını yapacağız. Devamında Samsun’a devam edeceğiz. Bunlar bizim uzun vadeli, orta vadeli ve yakın vadeli yaptığımız planlamalar” diye konuştu.

"3000’li yıllara torunlarımıza çocuklarımıza ülkemize hazırlıyoruz" Güçlü bir Türkiye için durmadan çalıştıklarını ifade eden Turhan, “Biz çünkü ülkemizi sadece önümüzdeki seçime değil, 2050’lere, 2070’lere 3000’li yıllara torunlarımıza çocuklarımıza ülkemize hazırlıyoruz. Onlara daha müreffeh daha güçlü daha büyük bir Türkiye bırakmak için çalışıyoruz. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Gücümüzü daim eylesin inancımızı daim eylesin ve kararlılıkla hep birlikte hareket ettiğimiz müddetçe inşallah bu milletin önünde hiçbir engel dayanamaz duramaz” şeklinde konuştu.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki iki kavşağa battı-çıktı yapılmasını talep etti. Saygılı, “Bizim beklentimiz bir otoban. O da sizin gündeminizde olduğunu biliyoruz. İnşallah en kısa bir zaman realize edilecek. Bir de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bizim eski adıyla Samsun Bulvarı şimdi adıyla Alparslan Türkeş Bulvarı dış çevre yolunun yapılmasıyla birlikte o dönemde Kırıkkale Belediyesine devrolmuş. Ama halen çevre yolundan çok ana yol gibi kullanılan bir bulvarımız. Tabi devir alırken tamamlayarak devir almamışız. Bizim orada iki tane battı-çıktıya yani kavşağa acil ihtiyacımız var. Biz Kırıkkale Belediyesi olarak bunu yapma imkanına sahip değiliz. Şehrimize hoş geldiniz, Rabbim yolunuzu açık etsin” dedi.

Saygılı daha sonra Turhan'a elinde MPT-76 tutan asker silüetinin olduğu heykeli taktim etti. Ziyarette Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, Balışeyh Belediye Başkanı Ali Dedelioğlu, Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, idari müdürler ve partililer hazır bulundu.



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