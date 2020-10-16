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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Üç kuşaktır pamuk ektikleri tarlada verim artışı çiftçiyi sevindirdi

Üç kuşaktır pamuk ektikleri tarlada verim artışı çiftçiyi sevindirdi

Pamuk tarlası

Asad Gesi Allah Erimli 

-Pamuk hasadı
-Makinenin pamuk toplaması
-Toplanan pamuğu kamyona boşaltılması

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin Ovasında 60 bin dekarda ekilen pamuk hasadı devam ederken 2019 yılına oranla verim artışının yaşanması pamuk üreticisini sevindirdi. Mardin’de nisan ayında yaklaşık 60 bin dekar alanda ekilen pamukta hasat devam ediyor. Kızıltepe Ovasında pamukta yaşanan verim artışı çiftçiyi memnun etti. Üreticiler bu sene haşerenin az olması nedeniyle verimde de artış olduğunu belirtti.
Pamuk biçme makinesiyle de hasadını yapan çiftçiler zaman da kazanıyor. 3 kuşaktır pamuk ektiklerini belirten çiftçilerden Vecdin Zamur, "Şuanda pamuklarımızı biçiyoruz. 3 kuşaktır bu arazilerde pamuk ekimi yapıyoruz. Bu sene pamuk verimi iyi. Geçen sene verim 200’lerdeyken bu sene 500-600 civarında, inşallah sonraki yıllarda da öyle olur. Elimizden geldiğince üretim yapmaya çalışıyoruz. Güzel bir verim aldık inşallah devamı gelir" dedi.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde arazileri verimli olduğunu anlatan Zamur, pamuk hasadından sonra buğday ekeceklerini sözlerine ekledi. (SGN-YRT-
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