TZOB Başkanı Bayraktar: 'Doğal afetleri önlemek mümkün değil, ancak zararlarını azaltmak mümkün olabilir' - ANKARA
TZOB Başkanı Bayraktar: "Doğal afetleri önlemek mümkün değil, ancak zararlarını azaltmak mümkün olabilir" - ANKARA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile TZOB arasında iş birliği protokolü imza töreni - TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar'ın konuşması - İmza töreniANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile TZOB arasında imzalanan iş birliği protokolü imza törenine katıldı. (3)"Doğal afetleri önlemek mümkün değil, ancak zararlarını azaltmak mümkün olabilir"