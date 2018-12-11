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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
'Tütün rekoltesi 93,5 milyon kilogram olarak gerçekleşti' - MUŞ Haberi

'Tütün rekoltesi 93,5 milyon kilogram olarak gerçekleşti' - MUŞ Haberi

"Tütün rekoltesi 93,5 milyon kilogram olarak gerçekleşti" - MUŞ - Köyde çiftçiler tarafından yapılan desteleme çalışması - Çiftçi Cüneyt Çetin'in konuşması - Çİftçi Nürgül Çetin'in konuşması"Tütün rekoltesi 93,5 milyon kilogram olarak gerçekleşti" - Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri Birliği Başkanı Şeyhmus Solgun: - "2017 - 2018 döneminde sözleşmeli olarak 82,5 milyon kilogram tütün üretildi. Aynı zamanda sözleşmesiz üretilen ve kayıtlara geçen 11 milyon kilogram tütün ile yurt genelinde tütün rekoltesi 93,5 milyon kilogram olarak gerçekleşti"MUŞ (AA) - Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri Birliği Başkanı Şeyhmus Solgun, Türkiye genelinde 2017 - 2018 döneminde tütün rekoltesinin 93,5 milyon kilogram olarak gerçekleştiğini bildirdi.Solgun, gazetecilere yaptığı açıklamada, üreticinin yüzünün gülmesi, rahat nefes alması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bu yıl ülke genelinde 56 bin çiftçinin sözleşmeli olarak 943 bin dekarda tütün üretimi yaptığını anlatan Solgun, "2017 - 2018 döneminde sözleşmeli olarak 82,5 milyon kilogram tütün üretildi. Aynı zamanda sözleşmesiz üretilen ve kayıtlara geçen 11 milyon kilogram tütün ile yurt genelinde tütün rekoltesi 93,5 milyon kilogram olarak gerçekleşti." dedi.
Solgun, son yıllarda yaşanan olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin dünya oryantal tütün pazarında lider konumda olduğunu anlatarak, "Yıllar itibarıyla rekolte değişimi olmakla beraber oryantal tütün pazarının yaklaşık yüzde 32'si ülkemize aittir. Türkiye 60 bin, Yunanistan 22 bin, Makedonya 21 bin, Çin 18 bin 500, Bulgaristan 9 bin, Lübnan 5 bin, Arnavutluk 3 bin, diğer ülkeler ise toplamda 17 bin ton oryantal tütün üretimi gerçekleştirmektedir," diye konuştu.
Muş merkeze bağlı Harman köyünde yaşayan çiftçi Cüneyt Çetin ise köyün geçim kaynağının tütün üretimi olduğunu ifade etti.
Çetin, tütünün üretim sürecinde yoğun bir emek verdiklerini vurgulayarak, şimdi satışı için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Bild Efes Nani Oryantal Sözleşmeli 

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