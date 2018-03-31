TÜSİAD heyetinden Hatay halkına teşekkür

-valilik ziyaret

-vali Erdal Ata konuşma

-hediye verme

-TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik konuşma

-hatay büyükşehir belediyesi ziyaret

-hediye verme



( HATAY )- TÜSİAD Başkanı Bilecik ve beraberindekiler, Vali Ata ve Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'ı ziyaret etti- "Afrin operasyonu boyunca askerlere sahip çıkan Hatay halkına teşekkürler" HATAY



- Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, Zeytin Dalı Harekatı boyunca askerlere sahip çıkan Hatay halkına teşekkür etti. TÜSİAD heyeti, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Hatay'a geldi. Heyet, ilk olarak Hatay Valisi Erdal Ata’yı ziyaret etti. Abdurrahman Melek Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarette Hatay Valisi Erdal Ata, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Ata, TÜSİAD’ın Türkiye’nin en eski kurumlarından bir tanesi olduğunu belirterek, “Türkiye ekonomisine çok büyük katkıları bulunan sanayicilerimizin, iş adamlarımızın bir araya getirdiği gerçekten bu güne kadar baktığımız zamanda çok büyük katkıları olan çok büyük istihdamı olan, Türkiye ekonomisine yaptığı ihracata büyük katkıları olan bir kuruluş” dedi.

Vali Ata, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı Zeytin Dalı Harekatı'nın Afrin kısmının tamamlandığını vurgulayarak, “Silahlı kuvvetler yaptığı operasyon başarıyla Afrin kısmı tamamlandı ve ondan sonraki kısmı da devam ediyor. Bu süreçte hiçbir sivilin zarar görmemesi için azami gayret gösterildi. Ve bir tane sivilin zarar görmediği kanaatindeyiz. Aksine Türk Silahlı Kuvvetleri oradan terör örgütünün baskısından, zulmünden mağdur olan yerel halkı da kurtarmış oldu. Ve onların ölüme terk etmiş olduğu yararlılar, sakatları, yaşlılar da silahlı kuvvetler marifetiyle ilimize getirildi ve onlara her türlü sağlık hizmetleri verildi.

Yani dünyanın hiçbir tarafında böyle bir olay görmek mümkün değil. İşte yakımızda görüyoruz Rusya'nın Amerika'nın yaptıklarını. Her tarafı bombalayıp yerle bir ediyorlar. Ama bizim silahlı kuvvetlerimiz adeta teröristleri tere yağından kıl çeker gibi temizleyip imha ediyorlar. Ondan dolayı da gurur duymamız gereken bir silahlı kuvvetlerimiz var. Ve halkımızın verdiği destek de çok müthiş” kelimelerini kullandı. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ise Hatay halkının Afrin operasyonu boyunca askerlere sahip çıktığını vurgulayarak, tüm Hatay halkına teşekkür etti. TÜSİAD'ın 47 yıllık bir öyküsü olduğunu hatırlatan Bilecik, şunları söyledi: "Ben doğma büyüme Hatay’lı olarak, yani bu memleketin bir evladı olarak çekilen acıları, sevinçleri, buruklukları gurur ve üzüntüleri yakinen takip etme şansı bulan insanlardan bir tanesiyim. Türkiye özellikle terör odaklarının temizlendiği, bundan sonra insanların gerçekten işine gücüne bakabileceği, daha fazla milli gelirden pay alabileceği bir noktaya geliyor." Valilik ziyaretinin ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi’ni ziyarete eden TÜSİAD Başkanı Bilecik ve beraberindekiler, Hatay Büyükşehir belediye Başkanı Lütfü Savaş ile sohbet ederek Başkan Savaş’a tablo hediye etti. (BGY

