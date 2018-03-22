Turp hasadı tamamlandı - OSMANİYE

Turp tarlasından ve yıkanmasından görüntüler - Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir ve turp üreticilerinden Hakan Küçükcan ile röportaj - Turpun topraktan sökülmesi, traktöre yüklenmesi, yıkanması ve paketlenmesinden görüntüler Osmaniye 'de turp hasadı tamamlandı - Kadirli Ziraat Odası Başkanı İspir: - "Bu yıl hasadın başladığı dönemde ürünün kilogramını 1 liradan satan çiftçi başlangıçta sevindi. Ancak üretimin fazla olması, havanın mevsim normallerinin üzerinde gitmesi nedeniyle talep olmadı"OSMANİYE (AA) - Türkiye'deki turp üretiminin yüzde 70'inin gerçekleştiği Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde hasat sona erdi.Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yörede her yıl 30 bin dekar alana ekilen turpun 5 bin kişiye ekmek kapısı olduğunu söyledi.
Turpta bu yıl verimin yüksek, fiyatın düşük olduğunu ifade eden İspir, şöyle devam etti:"Turp denince akla Kadirli gelir. Her yıl ilçe ekonomisine milyonlarca lira katkısı olmaktadır. Bu yıl hasadın başladığı dönemde ürünün kilogramını 1 liradan satan çiftçi başlangıçta sevindi. Ancak üretimin fazla olması, havanın mevsim normallerinin üzerinde gitmesi nedeniyle talep olmadı. Sezon sonunda kilosu 30 kuruşa kadar düştü. İnşallah yeni yılda üreticilerimizin yüzü güler."Turp üreticilerinden Hakan Küçükcan, yörede bacasız fabrika olarak değerlendirilen turpun her yıl binlerce kişiye ekmek kapısı olduğunu belirtti. Bu yıl üretimin fazla tüketimin az olması nedeniyle sezon sonunda umduklarını bulamadıklarını dile getiren Küçükcan, "Havanın ılıman olması nedeniyle talep az oldu. Üretici bu yıl turptan beklediğini elde edemedi. Yapacak bir şey yok. Buna da şükür. Yeni sezon da daha bol verim ve mahsulün para etmesini umuyoruz. Allah bundan geri bırakmasın." dedi.