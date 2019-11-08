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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Türkiye zeytin üretiminde dünya ikinciliğini hedefliyor - ANTALYA

Türkiye zeytin üretiminde dünya ikinciliğini hedefliyor - ANTALYA

- TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar'ın Manavgat Ziraat Odası ziyareti - Bayaktar'ın basın açıklaması - Bayraktar'ın zeytin hasadı yapması - Bayraktar'ın zeytin yağı fabrikasını gezmesi - Bayraktar'ın çiftçilerin sorularını dinlediği açık hava toplantısıTürkiye zeytin üretiminde dünya ikinciliğini hedefliyor - TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar: - "İspanya zeytin üretiminde dünya birincisi, İtalya ve Yunanistan ise ikinci, üçüncü sırada. Biz dünya dördüncüsüyüz ama Türkiye hedefini dünya ikincisi olarak belirlemiştir" - "Yunanistan, İspanya ve İtalya'da kişi başı zeytinyağı tüketimi 10 - 15 litre. Bizde kişi başına 1,5 - 2 litre zeytinyağı tüketiyoruz. Bunu hiç olmazsa 4,5 - 5 litre seviyelerine getirebilmeliyiz"ANTALYA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, İspanya'nın zeytin üretiminde dünya birincisi, İtalya ve Yunanistan'ın ikinci, üçüncü sırada olduğunu belirterek, "Biz dünya dördüncüsüyüz ama Türkiye hedefini dünya ikincisi olarak belirlemiştir." dedi.
Bayraktar, Antalya Manavgat Ziraat Odasını ziyaretinde, Türkiye'nin değerli ürünleri içinde yer alan zeytinin, yağlık ve sofralık olarak değerlendirildiğini, beslenme ve sağlık açısından önemli olduğunu söyledi.

Zeytin ağacı sayısının 18 yılda yüzde 82 artışla 97,8 milyondan 177,8 milyona çıktığını belirten Bayraktar, 2017'de zeytin üretiminde 2,1 milyon tonla rekor kırıldığını hatırlattı."Bu yılki hava şartları nedeniyle de üretimin 1 milyon 525 bin ton civarında olacağı hesaplanmaktadır." diyen Bayraktar, Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı ihracatında önemli döviz elde ettiğini anlattı.İhracat gelirinin 2018'de 374,8 milyon dolara çıktığını, bu yıl ocak - eylül döneminde 202,7 milyon dolar olduğunu vurgulayan Bayraktar, "İspanya zeytin üretiminde dünya birincisi, İtalya ve Yunanistan ise ikinci, üçüncü sırada. Biz ise dünya dördüncüsüyüz ama Türkiye hedefini dünya ikincisi olarak belirlemiştir. Bu hedef çerçevesinde zeytinciliğimiz büyük bir gelişme içine girmiştir." diye konuştu.
Türkiye'nin, zeytinin ana vatanı olduğunu ifade eden Bayraktar, 2019 Tarımsal Destekleme Kararnamesinde tane zeytine de kilogramda 15 kuruş destek verilmesi kararının önemli olduğunu kaydetti.
- "Sağlıklı gıdayı tüketmemiz zorunluluktur"Türkiye'de zeytinyağı tüketiminin artırılması gerektiğini belirten Bayraktar, "Yunanistan, İspanya ve İtalya'da kişi başı zeytinyağı tüketimi 10 - 15 litre. Bizde kişi başına 1,5 - 2 litre zeytinyağı tüketiyoruz. Bunu hiç olmazsa 4,5 - 5 litre seviyelerine getirebilmeliyiz. Bu kadar sağlıklı gıdayı tüketmemiz zorunluluktur." dedi.
Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin de 2011'de ilçede kurdukları fabrikayı geliştirdiklerini, fabrikanın kentte zeytin çiftçisine yıllık 4 - 4,5 milyon lira katkı sağladığını bildirdi.Bayraktar, ziyaretin ardından, Bereket Mahallesi'nde tarım işçileriyle zeytin hasadı yaptı.Zeytin üreticileri ve işçilerin sorunlarını dinleyen Bayraktar, Taşağıl Mahallesi'ndeki zeytinyağı fabrikasını gezdi.

Zeytin Yağı Toplantı Zeytinyağı Basın Açıklaması İhracat 

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