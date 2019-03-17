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17 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Türkiye’ye gelen kruvaziyerlerin yüzde 58.7’si Kuşadası’na demirliyor

Türkiye’ye gelen kruvaziyerlerin yüzde 58.7’si Kuşadası’na demirliyor

Kuşadası Limanı'ndan, gemilerden gemi şirketinin Türkiye'yi tanıtan fragmanından görüntüler

( AYDIN )- Turist gemileri Kuşadası’na bu yıl 195 sefer yapacak ve 170 bin 773 turist getirecek AYDIN

Nani Demirli Başkent Fragman 


- Son yıllarda düşüşte olan kruvaziyer turizminin hareketlenmesi için girişimler sürerken, Türkiye’ye gelen sezonun ikinci turist gemisi de Kuşadası Limanı’na yanaştı. Yapılan araştırmaya göre, Türkiye’ye sefer yapan kruvaziyerlerin yüzde 58.7’sinin Kuşadası’na demirlediği belirlendi. Kuşadası Limanı’nı işleten Ege Port firmasının Genel Müdürü Aziz Güngör, 2018 yılında Türkiye’ye sefer yapan kruvaziyerlerin yüzde 58,7’sinin Kuşadası'na geldiğini söyledi.

Kuşadası’nın kruvaziyer turizmin başkenti olduğunu belirten Güngör, “ 2018 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye'ye gelen 247 kruvaziyerden 145'i Kuşadası Limanı'na yanaştı. 2019 yılında da 195 kruvaziyerle 170 bin 773 turistin gelmesini bekliyoruz. Ayrıca Yunanistan'ın Samos Adası'ndan da 477 feribot seferiyle 70 bin yolcu gelmesi bekleniyor. Kruvaziyer turizminde 2020 rezervasyonları da iyi gidiyor. Büyük firmaların rotalarını yeniden Türkiye'ye çevirdiği görmek kruvaziyer turizmin toparlanma süreci açısından çok önemli " dedi.

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