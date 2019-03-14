'Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni' - Jüri Başkanı Gülsüm Azeri - İSTANBUL
"Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni" - Jüri Başkanı Gülsüm Azeri - İSTANBUL - Jüri Başkanı Gülsüm Azeri'nin konuşmasıİSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen "Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni"nde Jüri Başkanı Gülsüm Azeri konuştu.
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