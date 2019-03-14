'Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni' - 'İlham Veren Kadın Ödülü - Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı' - İSTANBUL
"Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni" - "İlham Veren Kadın Ödülü - Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı" - İSTANBUL - Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un ödül alan ismi açıklaması - Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı adına Mehtap Baykan'ın ödülünü alması ve konuşmasıİSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen "Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni"nde ödül takdim töreni düzenlendi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım