'Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni' - 'Girişimcilik Ödülü - Burcu Aydemir' - İSTANBUL
"Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni" - "Girişimcilik Ödülü - Burcu Aydemir" - İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ödül alan ismi açıklaması - Burcu Aydemir'in ödülünü alması ve konuşmasıİSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen "Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni"nde ödül takdim töreni düzenlendi.
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