'Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni' - 'Enerjide Örnek Şirket Ödülü - Enerjisa Enerji A.Ş.' - İSTANBUL
"Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni" - "Enerjide Örnek Şirket Ödülü - Enerjisa Enerji A.Ş." - İSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in ödül alan ismi açıklaması - Enerjisa Enerji A.Ş. Üst Yöneticisi (CEO) Ziya Erdem'in ödülünü alması ve konuşmasıİSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen "Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni"nde ödül takdim töreni düzenlendi.
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