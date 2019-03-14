'Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni' - 'Akademi Ödülü - Prof. Dr. Şule Ertan Ela' - İSTANBUL
"Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni" - "Akademi Ödülü - Prof. Dr. Şule Ertan Ela" - İSTANBUL - Jüri Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin'in ödül alan ismi açıklaması - Prof. Dr. Şule Ertan Ela'nın ödülünü alması ve konuşmasıİSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen "Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni"nde ödül takdim töreni düzenlendi.
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