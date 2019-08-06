Türkiye-Tacikistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 10. Dönem Toplantısı (2) - ANKARA
Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Nematullo Hikmatullozoda'nın konuşması - Toplantıdan detaylar - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Hikmatullozoda'nın işbirliği anlaşmalarını imzalaması - Varank ve Hikmatullozoda'nın tokalaşmasıANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Nematullo Hikmatullozoda eş başkanlığında Türkiye - Tacikistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 10. Dönem Toplantısı yapıldı. (2)
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