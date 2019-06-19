-Yabancı firmaların patatesler hakkında bilgi alması

-Farklı patates türlerinden detaylar

-Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak röp.

-Genel Müdürü Ekrem Suad Sadak röp.

-Jan van Hoogen röp.

-Yabancı firmaların patatesleri incelemesi bilgi alması

-Patateslerden genel ve detaylar



( ADANA ) Türkiye’nin yerli ve milli patatesi "Nahita" dünyaya açıldı- İlk satışı gerçekleştirilen ve tohumluk üretimi devam eden Nahita adlı yerli ve milli çeşit patatesin Adana'daki hasadına 16 ülkeden gelen yabancı firmaların temsilcileri de katıldı- Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak:“Türkiye patates ve patates tohumu üretiminde dünyada söz sahibi ülkelerden biri”- “Yerli ve milli patatesin yurtdışına ihracatı gerçekleşecek” ADANA



- Türkiye’nin yerli ve milli patatesi Nahita Adana’da hasat edildi. Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, yerli ve milli patatesi çeşidi Nahita’nın uluslararası platformda 16 ülkeden gelen firmalara tanıtıldığını belirterek, “Sertifikasyon işlemleri bittikten sonra Nahita hem çiftçilerimizle buluşacak hem sofralarımızda göreceğiz. Hem de yurtdışına ihracatı gerçekleşecek” dedi.

Adana'daki hasat etkinliğine Hollanda, Fransa, Almanya, İngiltere, Bangladeş, Pakistan, Çin, Hindistan, Filistin gibi pek çok ülkeden de katılımcılar gelerek Nahita çeşidini inceledi. Bu sayede yurtdışından gelen katılımcılar yerli ve milli çeşidi diğer çeşitlerle kıyaslama şansı buldu. "Yerli ve milli patates ihraç edilecek" Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, 2005 yılından beri yürütülen çalışmalar neticesinde şuanda 10 tane yerli ve milli patates çeşidini ülke tarıma kazandıklarını belirterek, “Sadece bunu yapmakla kalmadık aynı zamanda bu çeşitlerden 6 tanesinin de ülkemizde ilk defa satışını ve özel sektöre devrini gerçekleştik. Nahita da satışını gerçekleştirdiğimiz ilk yerli ve milli çeşidimiz. Şuan ilk defa turfanda üretim merkezi Adana’da hasadı yapılıyor. Nahita ismini de Niğde’nin antik çağlardaki isminden almaktadır. Erkenci bir çeşit olup yüksek verimli bölgemize uygun adaptasyon kabiliyeti yüksek bir çeşittir. Nahita Adana’da ilk defa hasat ediliyor ve uluslararası platformda bu ürünün 16 ülkeden gelen firmalara tanıtımı gerçekleştirildi.

Bu aşamadan sonra satın alınan firma tarafından Sivas’ta tohumluk ve sertifikasyon işlemleri devam ediyor. Sertifikasyon işlemleri bittikten sonra bu çeşitimiz hem çiftçilerimizle buluşacak hem de sofralarımızda göreceğiz. Hem de yurtdışına ihracatı gerçekleşecek” diye konuştu.

“Türkiye patateste dünyada söz sahibi" Pırlak, 2023 yılı itibariyle Nahita çeşidinin Türk çiftçilerin elinde olacağını sertifikasyon sürecinin o zaman tamamlanacağını bildirerek, “Yıllardan beri yerli ve milli çeşidimiz bulunmazken geliştirdiğimiz çeşit şuanda uluslararası platformda oldukça rağbet görüyor. Türkiye ve enstitümüz için bunu gurur tablosu olarak görüyoruz. Artık Türkiye de patates ve patates tohumu üretiminde dünyada söz sahibi ülkelerden biridir” dedi.

Nahita’nın satışının gerçekleştiği firmanın Genel Müdürü Ekrem Suad Sadak, Nahita’nın Türkiye’de analizini yaptıktan sonra başka ülkelere pazarlamaya karar verdiklerini vurgulayarak, “Bunu da şuan burada bütün misafirlerimize gösteriyoruz. Baya da beğendiler. Bundan sonra deneme aşamasına geçeceğiz. O ülkelerde deneyecekler. Güzel verimli istedikleri gibi bir ürün çıkarsa tohumunu bundan sonra Türkiye’den sağlayacağız. Dünyada çok yabancı şirket var bunların çok güzel ürünleri var. Nahita’nın da ürün kalitesi yüksek. Biz Nahita’nın özelliklerini ön plana çıkaracağız” şeklinde konuştu.

Nahitayı incelemeye gelen Hollandalı bir firma temsilcisi Jan van Hoogen da farklı ülkelerden de çok insanla beraber çalıştıklarını bundan sonrada böyle desteklemeler vereceklerini böyle güzel çeşitleri inceledikten sonra Nahitayı çok beğendiklerini ifade etti.

Adana’ya 16 ülkeden gelen yabancı firmalar da hasat edilen Nahita’yı ve diğer çeşitleri inceleyip, bilgiler aldı. (ELF-

