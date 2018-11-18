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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Türkiye'nin 'Yemekmatik'i İzmir'de tanıtıldı Haberi

Türkiye'nin 'Yemekmatik'i İzmir'de tanıtıldı Haberi

Türkiye'nin "Yemekmatik"i İzmir 'de tanıtıldı - Yemekmatik toplantısından genel görüntüler - Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Yenice'nin toplantıda yaptığı konuşma - Yemekmatik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz'un yaptığı konuşma - Yenice ve Yavuz'un kartı sektör temsilcilerine göstermesinin görüntüleri İZMİR (AA) - Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu tarafından geliştirilen yerli ve milli yemek kartı olma özelliği taşıyan "Yemekmatik" İzmir 'de sektör temsilcilerine tanıtıldı.Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Yenice, yemek sektöründe kullanılan kartın önemine değinerek Türkiye'de 25 yıldır yabancı şirketlerin yemek kartlarının egemen olduğuna işaret etti.Yabancı firmaların kendi ülkelerindeki esnaftan yüzde 3 komisyon aldığına dikkati çeken Yenice, aynı şirketlerin Türkiye'deki esnaftan yüzden 12 komisyon kestiğini söyledi.

Yenice, 2010 yılında federasyon başkanı olduğunda haksız rekabete de yol açan yabancı şirketlerin piyasadaki egemenliğene son vermek için komisyon kurduğunu anlatarak "2010 yılında federasyon başkanı olunca ilk işim bir komisyon kurup bunlarla savaşmaktı. Karşımızda yabancı şirketlerden oluşan bir dev vardı. Yılmadan mücadele ettim. 'Size diz çöktüreceğim' dedim. Allah'a şükürler olsun bugün onlara diz çöktürdüm." dedi.
"Yüzde 6 komisyonu, tedarik kartla geri vereceğiz"Yerli ve milli bir yemek kartı yapmak için yıllardır çalıştıklarını aktaran Yenice, şunları kaydetti:"Yapacağınız tek şey, yarından itibaren size vereceğiz üyelik sözleşmesini imza atmak. Önümüzdeki süreçte bu kartın dükkan yapılandırılmaları tamamlandığı zaman burada ödediğiniz yüzde 6 komisyonu size iade edeceğim. İkinci kart 'tedarik kart'ı var. Tüm altyapı çalışmaları tamamlandı. Türkiye'nin en büyük kooperatifini kuruyoruz. İnşallah projemiz hazır. Buraya ödediğimiz yüzde 6'ları sizlere yüzde 16 olarak iade edeceğiz. Bunun da sözünü veriyorum. Kartımızı ilk 3 ay içinde 20 bin, ilk 6 ay içinde 50 bin, bir yıl 130 bin işyerinde kullanılmasını planlıyoruz." - "Üyelerimiz ekstra aidat ödemeyecek"Yemekmatik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz ise sektörde kullanıma açılan Yemekmatik'in zincir mağazalarda da kullanılması yönünde başvuruların olduğunu belirterek 15 gün gibi kısa sürede 100 bine yakın işletmenin kart almak için müracaat ettiğini söyledi.

Yavuz, "Üyelerimiz ekstra aidat ödemeyecek. İşletmelerinizde bir post cihazı varsa siz bu kartı işletmenizde üye olmadan kullandırabiliyorsunuz. Bunu sağlayan şey, Bankalar Arası Kart Merkezleriyle yapmış olduğumuz altyapı entegrasyonu. Kartlandırma sürecine 3 ay boyunca devam edeceğiz. Ocak ayı itibariyle sadece üye işyerlerinde kullanılacak duruma getireceğiz." dedi.
- Çift bakiye sistemiKartın başka avantajları da barındırdığını vurgulayan Yavuş, şöyle konuştu:"Kartı alan şirketler sizlerden yemek yedikten sonra kendileri de bakiyi artırırsa bu kartla benzin istasyonlarıdan ve marketlerden de indirim alabilecekler. Yemek bakiyesi sadece lokantalarda harcanacak. Yemek bakiyesiyle kişilerin kendi yükledikleri bakiyelerin karışmadığı çift bakiye sistemiyle çalışacak."

2010 Yılı Kooperatif Toplantı Federasyon Başkanı Benzin 

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