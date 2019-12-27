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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Türkiye'nin otomobili beğeni topladı - KARS

Türkiye'nin otomobili beğeni topladı - KARS

- Yerli otomobilin tanıtımın programını kahvehanedeki televizyonlardan izleyen vatandaşlar - Burukan İlmezli ile sokak röportajıKARS (AA) - Kars 'taki bazı vatandaşlar, yerli otomobilin tanıtımın programını kahvehanedeki televizyonlardan heyecanla takip etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve pek çok devlet yöneticisinin katılımıyla Gebze'de "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtıldığı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programı gerçekleştirildi.
Bu anları kahvehanedeki televizyondan takip eden vatandaşlar, heyecanlı anlar yaşadı. Aracın tanıtılmasıyla vatandaşların alkışlaması güzel görüntülere sahne oldu.Ahmet Mamay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli otomobili çok beğendiğini dile getirerek, "Cumhurbaşkanımızın yerli arabamızın tanıtımını yapmasını heyecanla takip ettik. İnşallah bizim için, Türkiye için iyi olur." dedi.
Burukan İlmezli ise yerli otomobili yollarda görmeyi beklediklerini anlatarak, "Yerli otomobili çok beğendim, Allah nasip ederse ben de almak istiyorum. Çok güzel sportif yapıda arabayı gençler beğenir, yabancı otomobiller yerine yerli otomobiller görmek bizleri gururlandırır." diye konuştu.

Televizyon Yerli Otomobil Açılış Töreni Sokak Röportajı Kahvehane 

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