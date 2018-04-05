''Türkiye'nin katkısı etkileyici'' - TUNUS Haberi

- IKB toplantısından detaylar - İslam Kalkınma Bankası Sözcüsü Abdul - Hakim Alwaer ile röportajTUNUS (AA) - BAHATTİN GÖNÜLTAŞ / ENES CANLI - İslam Kalkınma Bankası (İKB) Sözcüsü Abdul - Hakim Alwaer, bankanın öncülük ettiği Önlenebilir Körlükle Mücadele Projesi'nde, Türkiye'nin Afrika'da 1 milyon katarakt ameliyatını gerçekleştireceğine yönelik taahhüdünün, teşvik edici olduğunu belirterek, bu durumun projeye finansman desteğini 250 milyon dolara taşıdığını söyledi.
Alwaer, Tunus 'taki İKB. 43. Genel Kurulu toplantıları sonrası AA muhabirinin sorularını yanıtladı.Bankanın bu yılki toplantısında, ev sahibi ülke olmasından dolayı Tunus 'a odaklandığını aktaran Alwaer, " Tunus 'taki 5 projeye toplamda 185 milyon dolar finansman sağlanması üzerinde anlaşıldığını" ifade etti. Alwaer, İKB'nin çeşitli araçlarla üye ülkelere kalkınma konusunda finansman sağladığını ve buna yoğun ilgi olduğunu belirterek, ''Ancak 57 üye ülkenin kalkınma için finansa ihtiyacı çok fazla. Bankamızın da bu finansal ihtiyaçların giderilmesi için uluslararası ittifaklara gidiyor. Asya ve Afrika'da kalkınma bankalarıyla görüşmeler yapıyoruz. Bu görüşmeler, üye ülkelerimizin kalkınma finansman ihtiyaçlarını en yüksek seviyede gidermeye yönelik" diye konuştu. Bankanın, kar amacı gütmeyen özel sektörden beslenen sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar da yürüttüğünü aktaran Alwaer, bunun en güzel örneğinin Bill Gates Fonu ile yapılan projeler olduğunu dile getirdi.